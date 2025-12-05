Руски икономисти предупредиха за опасност от системна банкова криза

До 12 месеца в Русия може да възникне Системна банкова криза, предупреждават експертите от Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране (CMASF), основан от настоящия министър на отбраната, икономистът Андрей Белоусов.

В доклада „Какво показват водещите индикатори за системни финансови и макроикономически рискове?“ анализаторите пишат, че криза ще настъпи, ако делът на необслужваните активи в банковата система надвиши 10% или ако клиентите започнат масово да теглят пари от сметките и депозитите си, пише „Известия“.

За да предотврати този сценарий, правителството ще трябва да реорганизира или национализира повече от 10% от банките или да им предостави финансова подкрепа в обем на над 2% от БВП на страната.

Анализаторите оценяват вероятността от възникване на Системна банкова криза през 2026 г. като „средна“, но подчертават, че рисковете се увеличават на фона на нарастващите необслужвани кредити.

Към октомври делът на „лошите“ кредити в руската финансова система – тези, които са непогасени повече от три месеца – достигна 7%. Ниво от 10% се счита за критично. Освен това, през първите девет месеца обемът им се е увеличил 1,6 пъти, надхвърляйки 2 трилиона рубли.

Основните фактори са високите лихви и нарастващата дългова тежест, забавянето на потребителското кредитиране и влошаващото се финансово състояние на компаниите.

Качеството на портфолиото от необезпечени потребителски кредити, отпуснати през втората половина на 2023 г. и началото на 2024 г. при високи лихви, постепенно се влошава, обясни пред „Известия“ Ренат Ахметов, водещ експерт в Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране (ЦМАКС). "Значителна част от лошите дългове се прикриват под прикритието на преструктуриране", предупреди той.

Системна банкова криза възниква, когато много банки в една държава едновременно изпитват сериозни проблеми с платежоспособността или ликвидността, или когато фалитът на една голяма банка се разпространява върху други банки. Тя обикновено предизвиква дълбока икономическа рецесия, засягайки реалната икономика, а също паника сред потребителите и масово теглене на пари от банките.