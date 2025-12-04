Турция удължи договора си с "Газпром", но намалява доставките

Турция удължи два изтичащи договора за внос на общо 22 милиарда кубични метра руски газ до края на 2026 г., съобщи днес заместник-министърът на енергетиката Ахмет Берат Чонкар, цитиран от БТА.

Турция вече е намалила дела на Русия в доставките си на газ до 40% и се стреми да го намали до 25 на сто, за да избегне зависимостта от един доставчик, заяви Чонкар пред репортери в Анкара.

„Засега Турция все още се нуждае от газ от Русия, Азербайджан и други източници“, каза Чонкар. Той добави, че САЩ признават тази необходимост, въпреки че през септември американският президент Доналд Тръмп призова Анкара да спре да купува руски петрол и газ.

Турция също така разширява вътрешното производство, предимно от газовите запаси в Черно море, открити преди пет години. Въпреки че добивът започна през 2023 г. и понастоящем покрива малка част от търсенето, Турция си е поставила за цел до 2028 г. да започне да покрива 25 процента от собствените си нужди от находището Сакария в Черно море.

Като домакин на Конференцията на ООН по изменението на климата през следващата година, Турция планира да стимулира възобновяемата енергия, за да достигне нулеви нетни емисии до 2053 г., припомня ДПА.