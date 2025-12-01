КЕВР утвърди по-ниска цена на газа за декември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец декември в размер на 63,01 лв. за мегаватчас (MWh) или 32,22 евро/MWh.

Цената е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh), уточняват от регулатора. Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблениетo. „Булгаргаз“ е осигурил количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители, посочват от КЕВР.