Повишен риск от измами на черен петък

Гoляма част от намаленията са подвеждащи

В разгара на Черния петък експерти предупреждават за повишен риск от измами както в интернет, така и във физическите магазини.

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов и киберекспертът Сашка Бончева очертаха най-честите практики, с които търговците и фалшиви онлайн платформи подвеждат клиентите.

Маргаритов подчерта, че макар големите намаления да изглеждат примамливи, голяма част от тях са подвеждащи. По думите му процентите, изписани на витрините, често не отговарят на реалните намаления, а в много случаи те важат само за ограничен брой артикули. “Потребителите трябва да бъдат много внимателни с дребния шрифт, защото именно там се крият най-честите уловки”, посочи той и призова хората да запазят “потребителско хладнокръвие”, вместо да реагират импулсивно.

По отношение на онлайн пазаруването Сашка Бончева посочи, че измамите стават все по-лесни за създаване и разпространение. Тя обясни, че фалшиви сайтове, които имитират популярни марки, се генерират за минути, а социалните мрежи са пълни с реклами, привличащи с нереално ниски цени.