Всички очакват поскъпване през следващите месеци

Само в търговията са оптимисти

Условията за бизнес са лоши

Мениджъри от всички сектори на икономиката - промишленост, строителство, търговия и услуги очакват поскъпване през следващите месеци, показва анкета на НСИ. От националната статистика не изследват причините за очакванията за поскъпване, но вероятно са свързани с влизането ни в еврозоната.

През ноември бизнес климатът остава на нивото от предходния месец, но като цяло мениджърите не са доволни от средата за правене на бизнес. Влошаване на бизнес климата има в промишлеността, строителството и услугите, само в търговията на дребно се отчита подобрение. В промишлеността влошаването на бизнес климата се дължи на по-резервирани оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията. Най-сериозните затруднения за предприятията са несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка.

В търговията на дребно бизнес климата се подобрява, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците за състоянието на фирмите. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца се подобряват. От факторите, които пречат на търговците на дребно през последния месец нараства на негативното влияние на фактора “несигурна икономическа среда”, който измества на второ място конкуренцията в бранша.

В услугите условията за бизнес се влошават, заради влошените очаквания на мениджърите за състоянието на фирмите през следващите месеци. По отношение на търсенето на услуги очакванията за следващите месеци са по-резервирани.