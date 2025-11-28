Тъкмят бюджет със златно сечение

Започват преговори с работодатели и синдикати, обяви Бойко Борисов след среща в централата на ГЕРБ

Да натъкмят бюджет със златно сечение обеща лично министър-председателя Росен Желязков, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди да бъде изтеглена план-сметката за догодина.

“Трябва да намерим златното сечение по политиката на доходите и съм сигурен, че през декември в диалог със синдикати и работодатели, можем да го постигнем”, увери Желязков и допълни: “Ще седнем на масата на разговорите, отново ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, ще направим опит да постигнем макроикономически показатели на бюджета такива, каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса, за голяма част от обществото”.

По-рано председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет.

Решението след първо четене проектобюджетът да бъде изтеглен отвори нова страница в и без това напрегнатата бюджетна сага. Депутати от управляващото мнозинство коментираха пред “Труд news”, че вместо да се стегне във времевата рамка и политическите обещания, финансовият план на държавата започна да се подрежда по нещо като “златно сечение”. И казаха, че това “златно сечение” няма да е нищо по-различно от познатите ни уйдурми в търсене н баланс между интереси, натиск и реални възможности.

Икономисти подчертаха, че изтеглянето на бюджета след първо четене не е просто технически ход. То е признание, че представената финансова рамка не удовлетворява никого. Още преди първо четени работодатели и синдикати заявиха претенциите си.

Предстоят интензивни разговори, донагласяне на параметри и, вероятно, нови червени линии. Дали бюджетът ще се доближи до идеалната пропорция, или ще остане като поредния опит да се помирят несъвместими очаквания - това ще стане ясно в следващите седмици, категорични са членове на бюджетната комисия в парламента.

“Важно е, че управляващите чуха гласа на народа, след като не чуха експертите и бизнеса. Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен”, каза председателят на ПП Асен Василев.

По думите на съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев важно е сега, да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса. “Важно е да бъдат приети десните мерки и България да има добър бюджет”, подчерта той.

От “Възраждане” настояха протестите да продължат до падане на правителството.

До края на деня управляващите не пожелаха да коментират какви компромиси са склонни да направят в новия проект за бюджет. От бизнеса бяха по-словоохотливи и коментираха, че ще настояват данък дивидент да остане 5% и заплатите в определени сектори и ведомства да не се вдигат с повече от 5 на сто.

Още по обяд лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събра в партийната централала представители на работодателските организации и синдикатите и обяви, че диалогът е възстановен. Той увери, че още днес (б. р. петък) ще започнат разговори по новия прокт за бюджет.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов:

Събрах домсъвета и казах: Този бюджет се изтегля

“Колко пъти пред вас казвах, че този бюджет не ми харесва? И затова след малко премиерът и домсъветът - както го наричам, ще ви съобщят какво съм решил. Събрах сутринта домсъвета, подкрепящите партии, премиера и финансовия министър и като мандатоносител им казах: Този бюджет се изтегля”, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента.

Той обясни и какво е заръчал на Съвета за свместно управление.

“Да намерят законова форма (за изтегляне на бюджета), защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Както помните, Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално”, добави той.

Борисов заяви: “Дори и само един човек да протестира, ще се опитам да чуя какво казва, а в някои от исканията има разум”.

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ каза, че е било “много хубаво”, че хиляди хора са излезли на протест.

Писмото е изпратено до Министерски съвет

Пет реформи предлагат бивши министри

Десет бивши министри и заместник-министри, изпратиха до Министерски съвет и Народното събрание предложение за 5 реформи в бюджетната политика. Декларацията е подписана от Огнян Герджиков, Милен Велчев, Калин Христов, Николай Василев, Милко Ковачев, Мирослав Севлиевски, Левон Хампарцумян, Никола Янков, Николай Николов и Милен Керемедчиев.

Предложенията за бюджет 2026 са:

1. Да се прекъсне практиката на бюджетни дефицити от 3 и много повече проценти от БВП и да се постигнат балансирани бюджети и излишъци.

2. Да спре увеличаването на публичния дълг и да се премине към неговото намаляване като процент от БВП и дори в номинално изражение.

3. Да се спре с раздутите бюджетни разходи между 45 и 50% от БВП и да се върнем към разходи до 40% от БВП, както е написано в Закона за публичните финанси.

4. Да не увеличават данъци и осигуровки.

5. Да предприемат мащабни реформи и оптимизации в целия публичен сектор.

Декларацията е подписана и от 7 двустранни търговски камари, представляващи бизнеса от Гърция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания.

КОЙ И КАКВО КАЗА ЗА ПРОВАЛЕНИЯ БЮДЖЕТ

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ

Толкова щедър бюджет никога не е имало

“Толкова щедър бюджет никога не е имало”, отговори Борисов във връзка с план-сметката за догодина, която ще влезе на първо четене в зала в петък.



20 ноември, 2025 г. пред журналисти в парламента

Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани.

Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи.



11 ноември, пред журналисти в НС

Държавата е дотирала бизнеса за тока с милиард и 100 млн. лв. от юни досега, включително 200 млн. лв. вчера Министерски съвет прие за бизнеса. На базата на този евтин ток те имат генерирани печалби и всеки ден си мерят придобивките във “Фейсбук” какво са купили жените им. Струва ми се нечестно. Ако не искат тези пари - да се откажат и да върнат веднага тези 200 млн. лв. в бюджета, които бяха отпуснати вчера.



6 ноември, пред журналисти в НС

Росен Желязков, министър-председател

Надеждите са да стабилизира публичните финанси

Същественият въпрос е “възможен ли е друг бюджет?”, и аз съм сигурен, че няма друг човек, който да каже, че при тази геополитическа, национално-политическа ситуация, друг бюджет би бил възможен.

Надеждите са този бюджет да стабилизира публичните финанси през 2026 г.

13 ноември, 2025 г. на заседание на Министерския съвет

Теменужка Петкова, министър на финансите

Това е възможният бюджет след четири години на политическа нестабилност

Това е възможният бюджет след четири години на политическа нестабилност и поредица от избори.

Критиките към проектобюджета са лишени от аргументи, това е единственият възможен бюджет, базиран изцяло на действащото законодателство. Пенсионната система трябва да бъде устойчива при влизането ни в еврозоната. Разходите за пенсии са нараснали от 9 млрд. през 2018 г. до 24 млрд. през 2025 г., а трансферът от държавния бюджет вече е над 12 млрд. лева.

Административните възнаграждения се повишават с около 5%, а увеличения има и за учителите и преподавателите във висшите училища - също по силата на приети по-рано нормативни промени. Това е най-ниският общ ръст на възнагражденията от 2022 г. насам, въпреки твърденията за “драстични скокове”.

(18 ноември в НС, след приемане на проектобюджета на първо четене)

Атанас Зафиров, вицепремиер от БСП

Бюджетът е социален, няма място за безцелни промени

Бюджетът за следващата година е социален и няма място за безцелни промени между двете му четения в Народното събрание.

Квалификациите какъв е бюджетът приключиха в деня, в който той влезе в Народното събрание. Оттук нататък това е общият бюджет на мнозинството, на правителството и той трябва да бъде защитаван и подкрепян.

В Бюджет 2026 не се предвижда вдигане на данъците, а тяхната оптимизация.

Не е вярно, че се бърка в джоба на хората, защото по-голямата част от тези осигуровки отиват към работодателите, а това, което самите работници ще плащат не е данък, a инвестиция в самите тях, за да могат да ги ползват при нужда и на старини.

(23 ноември, пред БНР)

КОЙ КАКВО НЕ ХАРЕСА

Не подкрепят вдигането на осигуровките

Три основни забележки на работодателите

Против са максималния осигурителен доход

Работодателите са против увеличение на налози и дори представиха мерки за свиване на разходи, така че вдигане на данъци да не бъде необходимо.

Работодателите имат три основни забележки към бюджета за 2026 г. Те не подкрепят увеличението на осигуровките с 2 процентни пункта, вдигането на ставката на данъка върху дивидентите от 5% на 10% и увеличението на максималния осигурителен доход до 4600 лв.

Освен това работодателите не са съгласни и с редица други неща. Те бяха против вдигането на минималната заплата на 620,20 евро. Не подкрепят и предложението фирмите, които ползват софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), да използват само софтуер, който е регистриран в НАП. Според работодателите това изискване ще бъде тежест за коректните търговци. Работодателите не подкрепят и разширяване обхвата на стоките с висок фискален риск и въвеждането на електронно приложение за проследяване на камионите. Според тях мярката представлява значителна административна тежест, а ефективен контрол за движението на камионите може да бъде осъществен чрез интеграция между съществуващата тол система с информационните системи на НАП и Агенция “Митници”.

Работодателите дори направиха разчети кои разходи на бюджета може да бъдат намалени, така че да не се налага вдигане на налози. Те предложиха отмяна на автоматичните формули за вдигане на заплатите в МВР и Министерство на отбраната и вместо двуцифрено увеличение, повишението на заплатите в двете министерства да бъде с5%; увеличение на бюджета на съдебната система само с 5%; увеличение на разходите за издръжка на държавния персонал само с 5%; съкращаване на 5500 трайно незаети щатни бройки в администрация и въвеждане на лимити на бонусите; намаляване на капиталовата програма.

Искат осигуровки и за хората с много високи доходи

Синдикатите са против замразяване на плащания

Парите за майките са твърде малко

Увеличението на максималния осигурителен доход с малко над 11% е някакъв компромис, заявяват от КТ “Подкрепа”.



Срещу вдигане на осигуровките, наличието на максимален осигурителен доход и замразяване на редица обезщетения с бюджета за 2026 г. се обявиха представители на синдикатите. КТ “Подкрепа” е против увеличението на осигуровките с 2 процентни пункта, което ще намали разполагаемия доход на домакинствата на фона на растящите цени. Отново работещите ще трябва да пълнят дупките в бюджета за сметка на високодоходните групи, заявяват от синдикалната организация. Според КТ “Подкрепа” наличието на максимален осигурителен доход изключва от участие в осигурителната система хората с високи доходи, което е една от основните причини за нарастващия дефицит в бюджета на държавното обществено осигуряване. Увеличението на максималния осигурителен доход с малко над 11% (до 4600 лв., 2532 евро за 2026 г.) е някакъв компромис, заявяват от КТ “Подкрепа”. Предложенията за промяна в осигурителната система са логически, житейски и икономически необосновани, допълват от синдикалната организация.

От КТ “Подкрепа” са и против замразяването на редица плащания (обезщетения) на фона на инфлацията в страната. Проектът на бюджет предвижда увеличение на осигурителните вноски, но не и на изплащаните обезщетения. КТ “Подкрепа” е против замразяването на: минималния дневен размер на обезщетението за безработица на 18 лв. и на максималния дневен размер на 107,14 лв.; размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв. КТ “Подкрепа” не вижда в проекта на бюджет за следващата година адекватни мерки за справяне с демографската криза и за грижа за децата, особено в подкрепа на работещите родители.

КТ “Подкрепа” е против ниското актуализиране на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - 900 лв. (460,17 евро), което е под минималната заплата, а всъщност трябва да отчита осигурителния принос на родителите, както при обезщетението за временна неработоспособност.