Столичната община с програма за 38 000 деца

Малчуганите трябва да са на възраст от 3 до 7 години

Столичната община стартира програма “Библиотека в детската градина”, чиято цел е във всички общински детски градини на територията на София да бъдат създадени мини библиотеки. Програмата предвижда финансиране за закупуване на книги, съобразени с възрастта и интересите на децата, както и обучения за учители и дейности за включване на родителите.

В 202-те общински детски градини в София се обучават и възпитават близо 38 000 деца на възраст от 3 до 7 години, които ще получат по-добър достъп до качествени книги и стимулираща среда за ранна грамотност.

За реализирането на програмата Столичната община ще осигури 216 600 лева от бюджета на дирекция “Образование”.

Столичната община е първата в България, подписала Националния пакт за четенето през 2024 г. Пактът обединява организации, компании и държавни институции около идеята, че четенето е стратегически ресурс за развитието на страната и поставя основата за национален план за дългосрочни политики в областта на образованието, културата и човешкия капитал.

Програмата “Библиотека в детската градина” има за цел да подкрепи цялостното развитие на децата чрез достъп до качествени книги и създаване на богата среда за ранно четене.