Може ли София да остане без снегопочистване тази зима?

Има опасност столицата да остане без снегопочистване, алармират независими общински съветници и кметът на район „Люлин“, съобщава Btv.

По думите им общината все още не е представила информация кои фирми ще отговарят за зимното поддържане през следващите месеци, има ли избрани кандидати и колко снегорина са в готовност. От Столичната община засега не коментират.

„Ако завали сняг сега и няма фирма в „Люлин“, това ще доведе до поредната катастрофа. Призовавам кмета да сформира кризисен щаб, който да реши проблема“, заяви независимият общински съветник Димитър Шалъфов.

Кметът на „Люлин“ Георги Тодоров допълни, че в момента единственото решение е снегопочистването в „Люлин“, „Красно село“ и още три района да бъде осигурено с вътрешни ресурси.

„Към момента няма разписан план-график за снегопочистването. Обичайно това се случва още през октомври. Страхувам се, че този път зимата наистина ще ни изненада“, предупреди столичният кмет Васил Терзиев.