Отлагат регистрацията на кладенци до 2039 г.

Кладенците да бъдат регистрирани до 28 ноември 2039 г., решиха депутатите.

Парламентът гласува окончателно законодателни промени

Срокът беше 28 ноември 2025 г.

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж, и не са вписани в регистър, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията до 28 ноември 2039 г. Досегашният срок беше 28 ноември 2025 г. Това реши парламентът с приети на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда и водите.

До 2039 г. се удължава и срокът за регистрация на кладенци за задоволяване на собствени потребности в населените места, селищните образувания и стопански дворове, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра, решиха депутатите.

Мнозинството отхвърли предложението на Иван Белчев от ПП-ДБ удължаването на срока да бъде до 1 октомври 2028 г. Той предлагаше възможност за електронно подаване на данните и информационна кампания всяка година, за да се убедят хората да се регистрират, тъй като много собственици не са успели да се вмесят в сегашния срок.

