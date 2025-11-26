Правителството освободи шефа на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Правителството определи Бойко Рановски, заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), за временно изпълняващ длъжността председател на агенцията, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Същевременно с решение на правителството Малина Крумова е освободена от длъжността председател на ДАБДП, считано от 1 декември 2025 г.

На сайта на ДАБДП се посочва, че от февруари 2019 г. Малина Крумова е назначена за председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.