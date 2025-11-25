Заплати на чиновници с 47% нагоре за две години

7,34 млрд. евро за възнаграждения само в централната администрация, военни и полицаи

В силовите министерства увеличението е най-голямо

В туризма увеличението е под 14%

Парите за изплащане на заплати в централната държавна администрация нарастват с 47% за две години, показва сравнение на проекта на бюджет за 2026 г., с обнародвания в “Държавен вестник” бюджет за 2024 г. За следващата година предвидените пари за персонала в централната държавна администрация, както и за министерствата на вътрешните работи и на отбраната са 14,36 млрд. лева (7,344 млрд. евро), при 9,773 млрд. лв. за 2024 г. Тук не влизат парите за заплати в общините, както и изплащаните заплати през бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.

Увеличението на парите за заплати в администрацията е много по-голямо, отколкото в повечето частни фирми. Но не за всички хора на бюджетна заплата увеличението на парите е едно и също. Между различните министерства и държавни агенции разликите в ръста на заплатите са огромни, което води до протести в някои структури.

Прави впечатление огромният ръст на парите за заплати в силовите министерства. В МВР увеличението на парите за заплати за период от две години е с 67,8%, а в Министерство на отбраната е с 67%. Причината за това голямо увеличение е, че парламентът реши заплатите в тези две ведомства да бъдат вързани с увеличението на средната заплата в страната. В резултат възнагражденията в двете силови ведомства през настоящата година нараснаха с до 50 на сто. За следващата година правителството не предлага премахване на обвързването на заплатите в министерствата със средната заплата, което ще доведе до ново увеличение. Така общо за две години повишението на заплатите става с 67 на сто. Едва ли има много частни фирми в страната, които могат да се похвалят с такова голямо увеличение на заплатите.

Има само едно министерство, в което увеличението на парите за заплати е по-голямо, отколкото в МВР и Министерство на отбраната. В рамките на две години разходите за персонал в Министерство на правосъдието нарастват с над 69% и за следващата година са планирани в размер на 337 млн. евро.

Но има държавни структури, в които увеличението на парите за заплати е още по-голямо и е над два пъти за период от две години. На първо място по увеличение на парите за персонал за период от две години е Комисията за противодействие на корупцията. За 2026 г. предложените разходи за персонал в комисията са 11,47 млн. евро, което е със над 150% увеличение спрямо 2024 г. На второ място по увеличение на парите за заплати е Агенцията за ядрено регулиране - над 111% за две години. В агенцията се оплакваха, че заплатите им са твърде ниски за необходимата квалификация на експертите и отговорността, която носят. На трето място по увеличение на разходите за персонал е Държавната агенция “Технически операции” - с над 106%, или над два пъти за период от две години. Агенцията отговаря за подслушванията в страната, тоест се занимава със събиране на информация чрез специални разузнавателни средства (СРС) за борба с тежката и организирана престъпност.

За сравнение, разходите за персонал в Министерство на туризма за период от две години нарастват само с 13,7 на сто. Разходите за персонал в институцията на омбудсмана, чиято роля е защита правата на гражданите, се увеличават с 13,1 на сто.

Без вноски в частните пенсионни фондове

Плащаме такса смет според данъчната оценка на имота

Чиновници сами плащат осигуровки

Общините да могат да събират такса смет на база данъчната оценка на имотите предлагат депутати от ГЕРБ-СДС.



Общините ще могат да определят размера на такса смет за 2026 г. както според количеството на изхвърляните отпадъци, така и на база брой на ползвателите на имота или данъчната оценка на жилището. Това гласят предложения на депутати от ГЕРБ-СДС, които са внесени между първо и второ четене на проекта на бюджет за следващата година.

В момента законодателството предвижда от 2026 г. такса смет да бъде определяна на база количеството изхвърлени отпадъци или на база брой ползватели на имота. Но в големите гладове е трудно определянето на количеството изхвърляни боклуци, а има и твърде бързо движение на хора, за да бъде следено точно колко са ползвателите в един имот. Освен това, ако такса смет бъде определена на база количество боклук или брой ползватели, ще се окаже, че домакинствата в големите градове трябва да плащат в пъти по-високи такси за смет, тъй като фирмите ще плащат по-малко.

Депутатите предлагат общините сами да решат на каква база да определят такса смет, като може да оставят и досегашния вариант хората да плащат на база данъчна оценка на имотите.

През 2026 г. всички пенсионни вноски да влизат в бюджета на държавното обществено осигуряване, а не част от парите да отиват в частни пенсионни фондове, предлагат депутати от “Възраждане”. Максималният осигурителен доход за 2026 г. да бъде повишен до 2265 евро, вместо предлаганите от правителството 2352 евро, искат още от “Възраждане”. Майките да получават пълния размер на полагащото им се обезщетение за гледане на дете до двегодишна възраст, дори да се върнат на работа, предлагат още депутатите. Освен това обезщетението за гледане на дете до двегодишна възраст да бъде 620,20 евро, а не както предлага правителството 460,17 евро, искат депутатите от “Възраждане”.

Държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си, като плащаният от тях дял постепенно да расте, предлагат депутати от ППДБ. Те искат до 2031 г. държавните служители да плащат 40 на сто от осигуровките си, а останалите 60% да бъдат покривани от държавния бюджет.

392 евро за Коледа за всички пенсионери

Предлагат увеличение на пенсиите от 1 януари

1 млрд. евро допълнителни разходи

Увеличението на пенсиите да бъде от 1 януари 2026 г., предлагат депутати от АПС.

Увеличението на пенсиите да не бъде от 1 юли следващата година, а още от 1 януари, предлагат депутати от Алианс за права и свободи (АПС) между първо и второ четене в парламента на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Депутатите искат още от 1 януари минималната пенсия да стане 346,87 евро (678,45 лв.).

За всички пенсионери, без значение какъв е размерът на пенсията им, да бъде определено фиксирано допълнително подпомагане за Коледа и Нова година в размер на 392 евро, предлагат още депутатите от АПС. Те са изчислили, че за тези промени са необходими 1 млрд. евро допълнителни средства в бюджета на държавното обществено осигуряване.

Депутатите искат минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 януари следващата година да остане 550,66 евро (1077 лв.), вместо предложените от правителството 620,20 евро.

Минималното дневно обезщетение за безработица през следващата година да бъде 20 евро, при предложени от правителството 9,21 евро, искат още депутатите. Те предлагат и еднократната помощ при смърт на осигурен човек да нарасне до 511,30 евро, при 276,10 в проекта на бюджет на правителството.