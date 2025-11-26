Вижте какво реши Министерски съвет днес, 26 ноември 2025 г.

Около 536 000 пенсионери ще получат допълнителна сума от 120 лв. за Коледа

По 120 лв. допълнително ще получат 536 000 пенсионери по повод предстоящите коледни празници. Средствата ще се изплатят на всички хора, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември е до 638 лв. включително. Това е размерът на линията на бедност за 2025 г.

За тази цел правителството ще отпусне допълнителни 64 320 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата ще бъдат за сметка на преструктуриране на трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Малина Валентинова Крумова е освободена от поста председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Правителството прие Решение за освобождаване на Малина Крумова като председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, считано от 1 декември 2025 г. и за определяне на Бойко Рановски, заместник- председател на ДАБДП, за временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

С Постановлението се измениха текстове от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, касаещи статута на председателя и заместник-председателите на Агенцията, като същите са приведени в синхрон с изменението на чл. 34, ал. 6 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, обнародвано в Държавен вестник бр. 94 от 2025 г.

Правителството прие също Постановление за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. С проекта на акт се прецизират някои от функциите на Инспектората в ДА ДРВВЗ в съответствие с изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 7 от Закона за администрацията.

Правителството одобри проект на Споразумение между НКЖИ и Международната банка за възстановяване и развитие

Правителството одобри проект на Споразумение за консултантски услуги между НК „Железопътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът цели подобряване на ефективността на железопътния сектор в България и ще бъде финансиран по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Международната банка за възстановяване и развитие ще изготви насоки за създаване на стратегия за поддръжка на железопътната инфраструктура, съобразена с най-добрите практики в ЕС. Това ще подпомогне устойчивото и ефективно управление на инфраструктурата, интегрирането на националната в европейската мрежа и повишаване на безопасността. Допълнително ще бъдат разработени и мерки за подобряване на ефективността на процесите в НКЖИ, както и за развитие на кадровия капацитет в компанията.

Достъпът до интернет се определя като стратегическа дейност за националната сигурност

Достъпът до интернет чрез фиксирани и мобилни наземни мрежи се определя като стратегическа дейност от значение за националната сигурност. Това става чрез актуализирането на списъка на стратегически обекти и дейности, приет с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. Промените отчитат важността на цифровата свързаност за нарастването на брутния вътрешен продукт, заетостта и конкурентоспособността, както и предстоящите инвестиции в цифрова инфраструктура с голям капацитет в България.

Актуализирането на стратегическите обекти и дейности ще осигури устойчивост на този тип инфраструктури, като се има предвид, че сигурността на електронните съобщителни мрежи е ключов приоритет за Европейския съюз.

Приети са изменения в концесионния договор на „БМФ Порт Бургас” АД

Правителството прие отправеното от концесионера „БМФ Порт Бургас” АД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Бургас запад”, част от пристанище за обществен транспорт Бургас.

Решението е свързано с промяна на статута на активи от публична държавна собственост в частна държавна собственост, както и тяхното премахване. Активите представляват сгради, които са в лошо състояние, не се използват по предназначение и са с отпаднала необходимост. Премахването им ще позволи обособяването на допълнителни подходи и безопасни райони за маневриране на товарни превозни средства и пристанищна техника.

С оптимизирането на съществуващото зониране ще се обособят нови функционални зони, което ще позволи приемането на допълнителни количества товари и привличането на нови товародатели.

Правителството реши да оттегли съгласието за изпълнение от г-н Борис Раденски на функциите на почетен консул на Кралство Мароко в България

Министерският съвет прие решение за оттегляне на даденото съгласие г-н Борис Василев Раденски да изпълнява функциите на почетен консул на Кралство Мароко със седалище София и с консулски окръг, обхващащ територията на град София, Софийска област, и областите на Пловдив, Кюстендил и Благоевград, в следствие на получена нота от мароканската страна, с която се информира за прекратяване на неговите правомощия за изпълнение на длъжността.

Правителството предлага генерал-лейтенант Михаил Попов да бъде удостоен с орден "За военна заслуга“ I степен

Министерският съвет прие Решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде на указ за награждаване на генерал-лейтенант Михаил Димитров Попов с орден „За военна заслуга“ I степен, за постигнати високи резултати по време на службата си в Българската армия, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България, за заслуги по издигане авторитета на Въоръжените сили, Министерство на отбраната и Българската армия пред партньорите ни от НАТО и ЕС, за проявено трудолюбие и чувство на отговорност и по повод предстоящо освобождаване от военна служба и преминаване в запаса.

Кабинетът предлага също така генерал-лейтенант Михаил Попов да бъде освободен от длъжността „Заместник- началник на отбраната“ и от военна служба, считано от 23.12.2025 година.

Одобрен е Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента SAFE

Министерският съвет прие решение за одобряване на Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия.

Инструментът SAFE цели да осигури финансова помощ на държавите членки под формата на дългосрочни заеми в общ размер до 150 млрд. евро. Заемите ще бъдат при благоприятни лихвени условия, с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години.

Изпълнението на включените в националния план проекти, подлежащи на финансиране по линия на механизма SAFE, ще спомогне за изграждането и развитието на отбранителните способности, необходими за да се гарантира националната и съюзната сигурност в контекста на участието на страната ни в системата за колективна отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС.

Изменя се Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, приета с ПМС № 66 от 2023 г.

С промените се създава механизъм за ежегодно актуализиране на учебните теми, по които се обучават учениците от средните училища. Това ще позволи съдържанието да бъде в крак със съвременните предизвикателства и изисквания, включително използване на съвременни електронни платформи, презентации и методически указания.

Въвежда се и нова, по-гъвкава форма за провеждане на методическата подготовка на военнослужещите и цивилните служители, ангажирани с преподаването на темите. Обучението ще може да се осъществява не само присъствено, но и в смесен (присъствено - дистанционен) формат, когато служителите се намират извън мястото на провеждане на семинарите. Това ще улесни включването на по-широк кръг подготвени специалисти и ще намали административната и логистична натовареност.

Очаква се с прилагането на измененията да се повиши ефективността на подготовката и да се осигури по-добро взаимодействие между образователните институции и военните формирования от състава на въоръжените сили на Република България.

Правителството се разпореди с имоти

По решение на правителството Община Пловдив получава безвъзмездно правото на собственост върху поземлен имот - частна държавна собственост на бул. „Пещерско шосе“ в град Пловдив. Необходим е за изграждане на улица, с цел осигуряване на транспортен достъп и нормалното преминаване на потока от хора и коли, намаляване на задръстванията и подобряване качеството на въздуха. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него обратно на държавата.

По решение на правителството имоти - частна държавна собственост в гр. Исперих, които са в управление на Висшия съдебен съвет и Националния осигурителен институт, се обявяват за имоти — публична държавна собственост. Промяната се извършва на основание разпоредбите на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане.

С друго решение на кабинета се поправя очевидна фактическа грешка в РМС № 649 от 2025г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия Видин - София, участък Видин - Медковец от проектен км 84+687 до проектен км 89+884, от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“, в землището на с. Медковец, община Медковец, област Монтана. С решението на Министерския съвет се отстранява допусната фактическа грешка в Приложението към т. 1 на Решение № 649 на Министерския съвет от 2025 г. по отношение на равностойното парично обезщетение за поземлени имоти с идентификатори 47593.293.822, 47593.293.823 по КККР на с. Медковец. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за участие в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 1 декември 2025 г. в Брюксел.

По време на форума министрите ще проведат два дебата. Първият е посветен на темата за постигането на резултати по отношение на опростяването, изпълнението и прилагането на законодателството в областта на заетостта и социалните въпроси. Втората дискусия ще се фокусира върху Европейския семестър за 2026 г. и насърчаването на социалното приобщаване и сближаване чрез съгласувани социални и жилищни политики.

В рамките на заседанието ще бъде обсъдено постигането на общ подход по Директивата относно канцерогените, мутагените и токсичните за репродукцията вещества по време на работа, както и по изменението на Регламента за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Предвижда се да бъде представен и доклад за напредъка по Директивата за принципа на равно третиране.

По време на заседанието се очаква да бъдат представени Есенният пакет на европейския семестър, както и работната програма на предстоящото кипърско председателство на Съвета на ЕС.

Правителството избра балансиран подход за ограничаване на достъпа до имотните партиди

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, което предвижда ограничаване на издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове. В същото време се осигурява баланс между правото на достъп до информация относно недвижим имот при наличие на правен интерес, от една страна, и защита на собствеността на физическите и юридическите лица, от друга. Такъв е моделът във Франция, Италия и Испания.

Целта е да се намалят имотните измами, да се повиши чувството за сигурност на гражданите и доверието в публичните институции, както и да се осигури сигурност на системата на вписванията и защитата на собствеността като конституционно установен принцип в Република България.

Предвижда се, че всякакъв вид преписи от имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията (АВ), ще бъдат издавани на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване; на нотариуси и на техни служители; на адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; на частни съдебни изпълнители и на техни служители; на органите на съда, прокуратурата и следствието; на други органи и лица в предвидените от закон или този правилник случаи.

За всички останали лица предоставянето на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове е поставено в зависимост от доказването на правен интерес. Въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи съдията по вписванията ще преценява наличието на такъв интерес за всеки конкретен случай. В правилника примерно се изброяват най-честите хипотези, когато е налице правен интерес. Сред тях са: водене на преговори за придобиване на недвижим имот - въз основа на предварителен договор с отчуждителя, кореспонденция, друго; осъществяване на посреднически услуги за придобиване на недвижим имот - въз основа на договор с възложителя на услугата, друго; арендуване или наемане на недвижим имот за срок, по- дълъг от една година - въз основа на договор, кореспонденция и др.

Въвежда се и допълнителна гаранция за защита на правото на собственост, като се осигурява възможност за всички лица, които имат вещни права върху недвижим имот, да използват специализирана услуга от АВ за автоматизиран достъп до информация (електронно известяване) за извършени справки и издадени преписи и препис-извлечения от вписани актове, отбелязвания или заличавания по имотната партида. Така на практика всеки титуляр на вещни права върху недвижим имот в реално време ще може да получи информация дали е извършена справка, или е предоставен препис или препис-извлечение от акт, отнасящ се за негов имот.

Oсигурява се финансиране за полярни изследвания до 2027 г.

Министерският съвет одобри актуализация на Националната научна програма „От полюс до полюс 2022-2025“, с която се гарантира финансиране на научни проекти на Антарктида и провеждане на 34-та и 35-та български антарктически експедиции.

През май програмата „От полюс до полюс 2022-2025“ беше удължена до 2027 г. С днешното решение се осигуряват средства за реализиране на планираните дейности. Те са в няколко компонента - провеждане на конкурсни процедури за съвременни научни изследвания в полярните региони на Антарктика и Арктика, привличане на млади учени и повишаване на научноизследователския потенциал в България, както и логистична поддръжка и поддържане на Българската антарктическа база. Паралелно с това ще се извършват и целенасочени интердисциплинарни наблюдения върху процесите и компонентите на полярната околна среда.

Финансираните научни проекти ще се реализират в рамките на 34-та българска антарктическа експедиция, която ще се проведе от ноември 2025 до март 2026 г. и 35-та антарктическа експедиция - от ноември 2026 до март 2027 г. Осигурените средства за предстоящата през 2025 г. експедиция са 4,5 млн. лв. За започващата през 2026 г. 35-та антарктическа експедиция индикативната финансова заявка е 5,5 млн. лв.

Осигуреното финансиране позволява устойчиво развитие на българските полярни изследвания и укрепва приноса на страната в международните научни усилия, свързани с изследването и опазването на полярните региони.

С близо 2,1 млн. лева кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини

Кабинетът одобри 2 120 242 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1755 деца от пет общини - Столична община, Пловдив, Варна, Родопи и Аксаково.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 юли до 14 септември и ще бъдат преведени по бюджетите, на общините. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Над 17 млн. лева за нови сгради на градини, училища и спортни площадки

Правителството одобри 17341 386 лева за общините за осигуряване на дейности по програмите за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища, за изграждане и програмата за ремонт и изграждане на нови спортни площадки и физкултурни салони, както и за инвестиционни проекти на общините Пловдив, Петрич и Марица.

По програмата за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2025 до момента са изпълнени проекти за 45 детски градини, по които са разкрити 2 862 нови места. В 30 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

За периода 2024-2027 г. по същата програма до момента са изплатени 26 296 362 лв. Два от стартиралите 92 проекта вече са приключили.

Отпускат се и средства за проекти за спортни площадки и физкултурни салони. До момента по тази програма са изградени 22 физкултурни салона, като продължават дейностите по общо стартиралите 130 проекта. Готови са и 234 спортни площадки

Актуализират се таксите при промяна на предназначението на земеделски земи

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на нова Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи. С нея се отменя действащата досега тарифа и държавните такси се превалутират от лева в евро.

Актуализацията е в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и изпълнява мерки, предвидени в Националния план за преминаване към единната европейска валута.

Приета е Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи" ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на услуга от общ икономически интерес за доставяне на вода за напояване на територията на Република България.

С постановлението се цели изпълнение на изискванията на § 4г, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите.

Правителството одобри доклада от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 27 и 28 октомври 2025 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

В областта на земеделието Съветът проведе дебат относно зелената архитектура на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. Делегациите като цяло подчертаха необходимостта от силна ОСП, която да гарантира гъвкавост за държавите членки за осъществяване на зеления преход.

В рамките на тази точка делегацията на Австрия представи Съвместно изявление на 17 държави членки, включително и Република България, относно бъдещото функциониране на една интегрирана и силна Обща селскостопанска политика. Подкрепилите документа държави членки считат, че структура, разпределена в различни законови предложения, води до значителна фрагментация на разпоредбите на ОСП.

Съветът обсъди състоянието на пазара, по-специално вследствие на нашествието в Украйна. Министрите като цяло изразиха солидарност с Украйна и подкрепа за нейната постепенна интеграция към земеделските пазари на ЕС. Същевременно идентифицираха и свързаните с това предизвикателства и възможности. Съветът отбеляза, че макар селскостопанските пазари на ЕС да са като цяло стабилни, все още съществуват уязвимости и секторни и регионални различия, особено по отношение на зърнените култури, захарта и виното. Министрите подчертаха, че екстремните метеорологични явления и огнищата на болести по животните и растенията върху селскостопанското производство, както и напрежението в търговските отношения на ЕС, продължават да оказват натиск върху земеделието в ЕС.

Европейската комисия представи своята Стратегия за обновяване на поколенията в селското стопанство, която като цяло срещна широка подкрепа. Някои делегации отбелязаха, че идеята за 6 % финансиране е твърде амбициозна, както и че премахването на подкрепата за фермерите в пенсионна възраст ще бъде потенциално контрапродуктивно.

В областта на рибарството Съветът постигна политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за определяне за 2026 г. на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море.

Одобрена е българската позиция за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 2 декември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съгласно дневния ред, в част „Законодателни дейности“, делегациите ще проведат политически дебат по проекта на Акт за критичните лекарствени продукти. Република България ще подкрепи компромисното предложение на Датското председателство на Съвета на ЕС, като страната ни ще подчертае, че предложенията по проекта следва да зачитат правомощията на държавите-членки на ЕС за организацията и финансирането на здравеопазването.

В част „Други въпроси“ министрите ще бъдат информирани за напредъка на дискусиите по „Фармацевтичния пакет“. България ще настоява по време на преговорите регулациите на ЕС да не създават рискове за националните системи за ценообразуване и реимбурсиране.

По време на посещението ще се засегне и темата за новите тютюневи и никотинови продукти. България ще обърне внимание, че здравето и благосъстоянието на децата и младите хора трябва да останат основен приоритет. Страната ни ще подчертае необходимостта от действия срещу привлекателността, маркетинга и вредното въздействие на новите тютюневи и никотинови продукти върху човешкото здраве.

Правителството одобри позиция на България за участие в заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, на ЕС, което ще се проведе на 27 и 28 ноември в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите с ресор „Младеж“ ще участват в обмен на мнения по тема „Укрепване на устойчивостта сред младите хора посредством програма „Еразъм+“ 2028-2034“.

Предвижда се министрите на образованието да приемат Резолюция относно втория цикъл на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението в посока към Европейското образователно пространство (2026-2030). Те ще дебатират на тема „Ролята на професионалното образование и обучение за конкурентоспособността и устойчивостта“. Европейската комисия ще направи преглед на напредъка при обсъждането на новия Регламент за Програма „Еразъм+“ за периода 2028-2034 г.

Министрите, отговарящи за културата, аудиовизията и медиите, ще одобрят Заключения на Съвета относно стратегическата роля на културата, културното наследство и аудиовизуалните произведения за отстояване на европейските ценности и демократичната устойчивост, както и Заключения на Съвета относно достъпа до надеждни новини като част от Европейския щит за демокрацията. Ще бъде представен доклад за напредъка по Регламент за Програма „AgoraEU“.

Съветът на министрите, отговарящи за спорт, ще приеме Резолюция за преглед на представителството на държавите-членки на ЕС в Световната антидопингова агенция (САА) и координирането преди заседанията на САА. Ще дискутира темата за демокрацията и прозрачността в спорта.

Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните е приведена в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България

Министерският съвет прие постановление за изменение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2025 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 97 от 2025 г.), с което таксите, които се събират към настоящия момент от Българската агенция по безопасност на храните са превалутирани в евро.

България, Гърция и Румъния подписват меморандум за трансгранично сътрудничество в сферата на транспорта

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство и План за действие между правителствата на България, Гърция и Румъния. От българска страна документът ще бъде подписан от заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

С този акт трите страни поемат ангажимент за координирани действия, които да осигурят бъдещото свързване на Егейско море, Черно море и река Дунав чрез съвместни пътни и железопътни проекти.

Укрепването и доизграждането на европейските транспортни коридори „Балтийско море - Черно море - Егейско море“ (ВВА) и „Рейн-Дунав“ са стратегически приоритет за ЕС, осигуряващи по-добра свързаност и надеждна инфраструктура за граждански, търговски и отбранителните нужди.

Държавата увеличи капитала на „Напоителни системи“ ЕАД

Министерският съвет прие постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. и решение за увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 26 054 617 лева.

Средствата от увеличението на капитала на дружеството ще се разходват от „Напоителни системи“ ЕАД за изпълнение на инженеринг: изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски, както и строителен надзор във връзка с възстановяване на помпена станция “Пясъчник“, което ще доведе до трайно задоволяване на нуждите на земеделските производители в района, в т.ч. и оризопроизводителите, чиято концентрация на обработваеми площи е най-голямата в Република България и се намира в областите Пазарджик и Пловдив.

През месец май ще се проведе Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza

Министерският съвет прие решение да се проведе на територията на Република България през месец май 2026 г. Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza, което включва церемонията по откриването и първите три етапа от изданието Giro d'Italia и упълномощи министъра на младежта и спорта и министъра на туризма да сключат договор с носителите на изключителни права за реализиране на състезанието RCS Sport S.p.A и RCS Sports & Events S.r.l.

Giro d'Italia е едно от малкото спортни събития в света, което, провеждайки се на открито, позволява на милиони хора да изпитат не само тръпката от спорта, но и да открият и да се насладят на красотата на градовете и пейзажите, през които преминава.

Събитието е с над 100-годишна история, като провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм, създавайки трайно и положително въздействие за участващите държави както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

С домакинството на подобни събития България има възможност не само да привлече туристи, но и да утвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна и конкурентна дестинация на международната туристическа карта.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Със свое решение Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

С предложените изменения се постига хармонизиране на националната правна рамка в областта на надзора върху банковия и небанковия финансов сектор с приложимото право на Европейския съюз. Промените са свързани с надзорните правомощия, санкциите, клоновете в трети държави и екологичните, социалните и управленските рискове. Те имат за цел укрепване на основаната на риска капиталова рамка, без значително увеличаване на капиталовите изисквания; насочване на вниманието в по-голяма степен върху рисковете с екологичен, социален и управленски характер в пруденциалната уредба; допълнително хармонизиране на надзорните правомощия и инструменти; както и намаляване на административните разходи на кредитните институции и инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с публичното оповестяване и подобряване на достъпа до пруденциалните данни на институциите.

Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната и с цел осигуряване на правна сигурност, предвидимост и прозрачност на процесите, свързани с упражняването на надзор и контрол върху участниците на финансовите пазари, санкциите и глобите са посочени в евро.

Правителството одобри промени на Закона за водите

Министерският съвет прие промени в Закона за водите. С новите текстове се въвежда процедура по разрешаване на повторното използване на подходящо пречистени градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство. Определят се компетентни органи за издаване на разрешителните за контрол, извършване на мониторинг и изготвяне на План за управление на риска от повторното използване на водата в съответствие с разпоредбите на законодателството на ЕС.

Законопроектът установява и механизми за контрол при прилагането на разрешителен режим за повторно използване на водата и система от санкции, с което се създават условия за прилагането на европейския регламент в България. С приетите изменения на Закона за водите се намалява и административната тежест.

Промени в Кодекса на труда усъвършенстват нормативната уредба, свързана с колективното договаряне

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба, свързана с колективното договаряне. Основната цел на промените е да се насърчи колективното договаряне на равнище отрасъл и бранш, с което да се повиши и обхватът на работещите, ползващи подобрени условия на труд.

Приетите промени са в отговор на наблюдаваната през периода 2011-2024 г. низходяща тенденция в броя на действащите колективни трудови договори. С промените се регламентират общите принципи и възможните инициативи, които държавата, съвместно със социалните партньори, да предприема за насърчаване на колективното договаряне. Установява се правомощието на Министерския съвет, в сътрудничество със социалните партньори, да приема план за насърчаване на колективното договаряне, който да включва конкретни мерки в тази област. Регламентира се действието спрямо лицата на колективните трудови договори, сключени на отраслово или браншово равнище, както и възможността договорите, сключени на това равнище или отделни техни клаузи да не се прилагат спрямо определени работодатели, за да може да се улесни воденето на преговори между социалните партньори. Установява се правомощие на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да извършва контрол за изпълнението на задълженията по колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище.

С промените се осигурява съответствие на националното законодателство с изискванията на чл. 4 от Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

Изменя се правителственото постановление за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Министерски съвет прие Постановление за изменение на ПМС № 18 от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Изменението е свързано с необходимостта от привеждане на постановлението в съответсевир с проетата структура на Министерския съвет.

С друго решение на Министерския съвет е приет доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 31 октомври 2025 г.

Целта на доклада е информативна и превантивна - предотвратяване на образуването на процедури срещу Република България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз, както и закриване на висящите процедури преди Съдът на Европейския съюз да бъде сезиран от Европейската комисия.

Съгласно последните изменения в координационния механизъм по европейските въпроси такъв доклад ще се изготвя на всеки три месеца и ще се изпраща за информация на Народното събрание.

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за участие във Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между България и Египет

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие във Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между Република България и Арабска република Египет. Комисията ще се проведе на 2–4 декември 2025 г., в град Кайро, Египет.

Българската делегация ще се ръководи от г-н Петър Дилов, в качеството му на министър на икономиката и индустрията на България и председател на българската част на междуправителствената комисия.

Египетската делегация ще се ръководи от д-р Рания Ал Машат, министър на планирането, икономическото развитие и международното сътрудничество на Египет.

По време на сесията ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между двете страни. Ще бъдат разгледани актуални въпроси на българо-египетските двустранни отношения и възможностите за разширяване на сътрудничеството в редица области като търговия, икономика, иновации, инвестиции, малки и средни предприятия, енергетика, транспорт и съобщения, земеделие и храни, туризъм, образование, култура и други области на сътрудничество от взаимен интерес.

По време на визитата на българската делегация се планира и провеждането на съпътстващ българо-египетски бизнес форум.

Ще бъде учредено право на строеж на техническа инфраструктура за обект за извършване на граничен контрол от БАБХ

Правителството допълни свои решения за предоставяне за управление на Българската агенция по безопасност на храните на имот, като целта е да бъде изградена техническа инфраструктура на обект за граничен контрол.

Правата се учредяват в полза на „България Ер Меинтенанс“ ЕАД за изграждане на обект за нуждите на БАБХ за извършване на граничен официален контрол на граничния пункт, за нови подходи със съоръжения за контрол на достъпа и нов покрит паркинг за нуждите на Държавния авиационен оператор (ДАО).

След изтичане на срока за право на строеж се предвижда безвъзмездно преминаване в собственост на държавата на построения обект и предоставянето му за управление на Българската агенция по безопасност на храните и Държавния авиационен оператор.