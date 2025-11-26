ПОС терминалите и банкоматите няма да работят за няколко часа на Нова година

Плащанията ще се извършват само в брой

Тази година посрещането на Новата година ще бъде необичайно за хотелиерите и ресторантьорите. За няколко часа на 31 декември вечерта ПОС терминалите и банкоматите няма да работят заради техническо прекъсване, свързано с подготовката на банковите системи за преминаване към еврото, съобщава БНР. Плащанията ще се извършват само в брой.

Някои ресторанти дори обмислят да не работят в новогодишната нощ, съобщи председателят на ловешкото сдружение на ресторантьорите, хотелиерите и питиепродавците Петко Игнатов.

"Не знаят как да процедират или по-точно не са сигурни дали ще могат да се оправят в новогодишната вечер. Това се случва за първи път. От една страна се вдигат цените на програмите, разходите постоянно се увеличават, а приходите не нарастват."

Игнатов обясни, че клиентите са предупредени да си носят пари в брой, а по-малките хотелиери вече обмислят алтернативи.

"По-добре да започнат да работят като квартири или апартаменти под наем, защото разходите за персонал и поддръжка на хотел вече не са рентабилни."

Според него въвеждането на еврото и вдигането на осигуровките с 2% ще се отразят на бизнеса, а 2026 година се очаква да бъде още по-трудна. Някои заведения може да затворят окончателно, а други – да бъдат отдадени под наем, посочи Игнатов.