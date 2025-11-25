Дават държавното ТОТО на концесия поне за 15 години

Концесионни такса вместо данък

Ще ползва пунктовете на ТОТО-то

Държавното ТОТО да бъде дадено на концесия за период не по-малък от 15 години на частна фирма, гласи предложение на депутати, внесено между първо и второ четене на бюджета за 2026 г. Предложението е направено от народните представители Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ и Йордан Цонев от ДПС-НН.

В момента държавата може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти и игри, организирани онлайн чрез Държавно предприятие “Български спортен тотализатор”. Идеята е тази дейност да бъде дадена на концесия.

Предложението е процедурата за избор на концесионер да бъде извършена от министъра на спорта. До края на март 2026 г. министърът ще трябва да публикува обява за проучване на интереса за подаване на инвестиционни предложения.

Концесионерът ще може да ползва всички пунктове за залози, софтуера и компютрите на сегашното държавно ТОТО, гласят промените. С даването на концесията печалбите, които още не са раздадени, ще бъдат дадени на хората според правилата на съответната игра. При даване на концесията, се прекратяват сегашните правила за разпределение на приходите от хазартните игри на ТОТО-то, включително и за плащането на данъци. 10% от платения годишен данък върху печалбата на концесионера ще отиват в Министерството на спорта. Министерството ще взима и приходите от концесионното възнаграждение.

В момента ДП “Български спортен тотализатор” не може да постигне поставените му цели, в това число привличане на повече играчи към форми на хазарт с по-нисък социален риск и да обезпечи необходимите средства за развитие на спорта в страната, гласят мотивите на депутатите. Причината за това е недостигът на финансов ресурс, липсата на пазарен опит и засилената конкуренция от международни компании. Въпреки монопола в сегмента “лотарийни игри”, държавното предприятие не е водещ хазартен оператор, гласят мотивите.