Изкърпиха Аспаруховия мост за една нощ

Планираната за два дни рехабилитация на асфалтовата настилка на Аспаруховия мост във Варна приключи предсрочно. Това съобщи вчера зам.-кметът по инфраструктурата Димитър Кирчев. Кърпенето на дупки трябваше да се осъществи на 24 и 25 ноември след 19 часа, за да се избегнат големите задръствания. Дружеството изпълнител обаче осигурило повече машини и работници, с които само за една нощ са били преасфалтирани над 2000 квадратни метра настилки. От общината благодариха на фирмата за ударния ремонт, който сви до минимум неудобствата за жителите и гостите на града.

Рехабилитацията бе извършена по споразумение между Община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддръжка на републиканските пътища на територията на града.

Нощното преасфалтиране на моста се прави за втори път. Дебютно то се случи през юни 2024 г., когато ремонтът също приключи за една вечер вместо за три дни. Тогава кметът Благомир Коцев заяви, че този метод ще се превърне в стандартна практика. Ежедневно по Аспаруховия мост, който догодина става на половин век, минават по над 10 000 автомобила. Наскоро местната власт и варненски депутати се обединиха около идеята заедно да лобират за спешно осигуряване на средства за основния ремонт на съоръжението.