„(НЕ) сам вкъщи 2“: Лакомства и игри за питомците на приюта в Каменар

Питомците на общинския приют за безстопанствени животни във варненското с. Каменар получиха богати коледни подаръци след второто издание на инициативата „(НЕ) сам вкъщи 2“, организирана от доброволци и Rotaract Club - Варна. Повече от 100 души посетиха приюта и обсипаха настанените там близо 120 кучета с лакомства и играчки. Сред даренията имаше топли завивки, купички за хранене, каишки за разходка, храни. Кученцата посрещаха гостите си пременени в специални коледни дрешки, а най-голямата им награда бяха дългите разходки и игри на открито.
За две от тях - Мая и Грета, денят бе знаменателен, защото си намериха осиновители и вече се радват на нов дом. Част от настанените в приюта кучета са бебета, други са там повече от година, но всички са подходящи за осиновяване, съобщиха от общината с апел към варненци да дарят любов и нов живот на четириногите.