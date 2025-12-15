„(НЕ) сам вкъщи 2“: Лакомства и игри за питомците на приюта в Каменар

Две кученца намериха нов дом

Питомците на общинския приют за безстопанствени животни във варненското с. Каменар получиха богати коледни подаръци след второто издание на инициативата „(НЕ) сам вкъщи 2“, организирана от доброволци и Rotaract Club - Варна. Повече от 100 души посетиха приюта и обсипаха настанените там близо 120 кучета с лакомства и играчки. Сред даренията имаше топли завивки, купички за хранене, каишки за разходка, храни. Кученцата посрещаха гостите си пременени в специални коледни дрешки, а най-голямата им награда бяха дългите разходки и игри на открито.

За две от тях - Мая и Грета, денят бе знаменателен, защото си намериха осиновители и вече се радват на нов дом. Част от настанените в приюта кучета са бебета, други са там повече от година, но всички са подходящи за осиновяване, съобщиха от общината с апел към варненци да дарят любов и нов живот на четириногите.