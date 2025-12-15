Пуснаха на свобода 35 екземпляра пойни птички, отглеждани за черния пазар

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив извършиха проверка на територията на Руския пазар в града по сигнал за незаконна търговия със защитени диви пойни птици. Контролните действия са осъществени със съдействието на автопатрул на Жандармерията и служители на МВР.

При пристигането на място проверяващите са установили клетки с диви пойни птици, предназначени за продажба. Лицата, извършващи незаконната търговия, са избягали от мястото, преди да бъдат установени.

Иззети са общо 35 екземпляра защитени диви птици – щиглеци, конопарчета, скатии, зеленики и диви канарчета. След извършен оглед е констатирано, че птиците са в добро физическо състояние.

Всички птици са пуснати на свобода в подходяща естествена среда в околностите на Пловдив, като са излетели безпроблемно и са се върнали в естественото си местообитание.

От ведомството напомнят, че улавянето, притежаването, излагането на публични места и търговията с диви защитени птици са забранени от закона и са действия, представляващи недопустима намеса в естествения им начин на живот. Освен че представлява грубо посегателство срещу дивата природа и лишаване на живи същества от свобода, подобни деяния са и законово наказуеми. Разпоредби на Закона за биологичното разнообразие защитават дивите животински видове, като забраняват изземането им от природата, което води до намаляване на популациите и нарушава природното равновесие.

За подобни нарушения са предвидени санкции, като за физически лица глобите са в размер от 100 до 5000 лева, а на юридически лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 500 до 10 000 лева.