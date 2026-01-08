Затварят пътища за обработки срещу заледяване

489 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища, съобщиха от АПИ. В следващите часове трасетата ще се третират основно против заледяване, падането на температурите и спирането на снеговалежа създават условия за обледеняване на пътищата.

Слаб сняг вали в 6 области, както и по планинските проходи. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход „Троянски“ поради снегопочистване.

В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост.

Временно трафикът по път II-29 Варна – Добрич на МПС над 12 т е спрян поради намалена видимост и снегопочистване.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите.

За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.