Язовир „Ивайловград“ прелива, активираха плана за защита на населението

Язовир „Ивайловград“ прелива, съобщиха от Община Ивайловград. Кметът Диана Овчарова издаде заповед за активиране на Общинския план за защита заради проливните валежи.

За момента няма опасност, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на Хасково, се посочва в информацията. Уведомени са и съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.