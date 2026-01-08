Поледиците пратиха десетки в Пирогов

Още по темата: 30 катастрофи заради снега в София 08.01.2026 17:08

Две жени са с тежки счупвания на краката

Над 80 човека, пострадали на поледиците в София, са потърсили помощ в университетската болница "Пирогов" само за шест часа днес - от 8.00 до 14.00 часа.

Най-младият пациент с травма, заради падане на леда, е мъж на 20 години, а най-възрастният е над 80-годишен мъж. Най-тежко обаче са пострадали жени. Две дами над 65 години са с тежки счупвания на бедрата.

На 17 от тях се наложи да останат за лечение в болницата. Причина за хоспитализациите са по-тежки травми, които налагат и оперативно лечение.

Медиците напомнят да бъдете внимателни, по възможност да избягвате заледените участъци и да се погрижите за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат и по този начин да рискуват да пострадат на леда.