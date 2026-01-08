30 катастрофи заради снега в София

Снегът сериозно усложни пътната обстановка в София през днешния ден. По данни на "Пътна полиция" до момента в столицата са регистрирани общо 30 пътно-транспортни произшествия. Всички са само с материални щети и няма пострадали граждани.

Сред основните причини са несъобразена скорост и непочистени пътища каза на брифинг пред медиите старши инспектор Георги Митев от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

"В София имаше усложнение на пътната обстановка заради снеговалежа и състоянието на пътната инфраструктура. От страна на „Пътна полиция“ бяха предприети мерки за осигуряване на безопасността на движението. През целия ден имаше допълнителни екипи, за да подпомагат и да регулират движението", каза Митов.

По думите му, „Пътна полиция“ държи постоянна връзка със службите за снегопочистване и сигнализира за местата, на които е усложнено движението.

Ст. инспектор Георги Митев предупреди, че през нощта предстои температурите да паднат и пътищата да се заледят. Той призова гражданите да не се притесняват и да подават сигнали на тел. 112 при произшествия или закъсване.

Полицейски екипи ще има на всички входове, изходи и основни пътни артерии на територията на столицата.