Плитко земетресение разлюля България

За слабо земетресение в района на Малко Търново съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).

Трусът със сила 1.6 по скалата на Рихтер е разлюлял на плитка дълбочина от 7 км близо до Черно море на 15 декември 2025 г., в 13:04 ч.

Земетресението е регистрирано на 48 км южно от Бургас и на 12 км северозападно от Малко Търново.

В сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН все още няма данни за събитието. То е отчетено от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD).