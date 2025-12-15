Танкерът "Кайрос" стигна до Бургаския залив

Разходите по изтеглянето ще бъдат за сметка на корабособственика

Танкерът "Кайрос", изоставен от турски влекач преди 10 дни с 10 души на борда, пристигна до крайната си точка в Бургаския залив, където ще бъде закотвен, съобщи Maritime.bg.

Тази сутрин плавателният съд беше успешно изтеглен от района на Ахтопол, където остана повече от седмица. Танкерът тръгна около 9.45 ч. на север към Бургас, теглен от три влекача.

Още в самото начало на операцията по изтеглянето на съда, се къса проволка, но екипажите на влекачите и екипите на борда овладяват ситуацията.

В утрешния ден, със заповед на капитана на Пристанище Бургас, "Кайрос" ще бъде задържан, съобщи к.д.п. Живко Петров. По думите му корабът ще остане задържан до изплащане от страна на корабособственика – базирана в Китай компания, стойността на операцията.

"Сега корабът ще бъде задържан с моя заповед, тъй като е в отговорния район на дирекцията, за която аз отговарям. Ще му бъдат извършени допълнителни проверки, а на корабособственика ще бъдат предявени разходите", обясни кап. Петров.

Държавата отпусна спешно до 1,2 млн. лева за целта. Според к.д.п. Петров, вероятно общият разход ще се окаже по-нисък и ще бъде покрит с отпуснатия бюджет.

Тепърва ще се очакват последващите действия на корабособственика, включително от гледна точка на лицата на борда. Днес част от мъжете, изоставени от турски влекач на поразения по-рано при украинска атака танкер край Ахтопол, бяха върнати обратно на кораба, за да бъде изпълнена операцията.

Определената точка в Бургаския залив, където KAIROS ще бъде закотвен се намира приблизително на 8 мили от Черноморец и от Поморие.