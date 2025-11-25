За и против Плана на Тръмп за мир в Украйна

Русия никога няма да върне Крим и точка

За: Украйна няма да бъде в НАТО.

1. През май на срещата на НАТО в Букурещ, Германия и Франция, които ужасно се страхуваха от Путин спряха искането на Буш-младши Украйна и Грузия да са в НАТО. Буш беше наруган от тогавашните неокомунисти в Западна Европа и тук. Тук левичарите от Атлантическия съвет и неговите медии /Капитал, Сега, Дневник/ наругаха Буш, защото искаше Украйна да е в НАТО. Къса е паметта на тукашните неокомунисти!

2. НАТО във Вилнюс /юли 23/ и във Вашингтон /юли 24/ отказа на Украйна членство в НАТО. Причината: Украйна е във война, тоест не е възможно. Извод: Украйна няма да е в НАТО и точка. Това поддръжнижите на Украйна да го приемат завинаги.

За: Крим ще бъде руски.

Няма нормален човек, който да смята обратното. Русия никога няма да върне Крим и точка. Зеленски в интервю за Newsmax през февруари 2025 г. именно това призна.

За: 100 млрд долара руски пари, замразени от европейците след войната, ще бъдат използвани за възстановяването на Украйна. Другите 200 млрд. ще бъдат използвани от САЩ и Русия за общи сделки. Това е справедливо, защото са руски пари, ако разбира се Кремъл се съгласи. Забележете Белгия, където са повечето руски замразени пари, се страхува от Путин и се чуди дали да ги даде.

За: За пръв път разбрах, ново е, че част от гаранциите за сигурност на Украйна са задействането на чл 5 от Устава на НАТО! Това е колосална сигурност за Киев, въпреки, че не е в НАТО и няма да бъде.

Против: От Украйна се иска да даде на Русия 5303 кв км от Донецк /т. е. 20%/ включително градовете-крепости Краматорск и Славянск, без бой. Москва сега владее около 80% от Донецк. Кремъл загуби хиляди войници последната година, за да превземе много по-малкия град Покровск, който вече сякаш взеха, и сега руснаците искат Киев да им даде без бой двете най-големи техни крепости в Донецк. Това е неприемливо.

Против: От Украйна се иска да намали с около 50% армията си на 600 хил души против най-злия си враг. Това от страна във война да се иска не е нормално.

Извод: ако този план бъде отхвърлен, това значи, че войната ще продължи, т. е. хиляди млади мъже ще загиват всяка седмица. Скоро ще се навършат 4 години от началото на войната. Следствие за Украйна, въпреки гигантските западни помощи - нула. Добре запомнете тази нула, ако искате още хиляди млади мъже от двете страни да загиват. Извод: добре запомнете горната нула.

Друг извод: Нищо още не е решено, защото мисля, че западните водачи имат ум /все още/. Мисля, че крайният срок на Тръмп 27 ноември ще бъде преодолян. Мислете, ако можете.