БФС с мили думи за Боби Михайлов

Българският футболен съюз отправи пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислав Михайлов.

"В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот", пишат от Централната.

"БФС остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух", се посочва в съобщението на съсловната организация.