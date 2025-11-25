Община Бургас дари дрон на огнеборците

За бърза и ефективна реакция при пожари

Специализираната техника ще се използва за локализиране на стихиите

Община Бургас дари високотехнологичен дрон на Пожарната служба в морския град, който ще се използва за локализиране на стихиите и ще осигурява най - бърза и ефективна реакция.

Закупени са общо два дрона, като вторият остава за нуждите на общината и ще се използва за цялостен мониторинг, и превенция на рискови зони.

Двата дрона бяха тествани във вторник, на територията на Авиомузей Бургас.

„След големия пожар край вилна зона Изворище и трудното му овладяване, решихме, че е необходимо да се закупят специализирани дронове, които да се използват за локализиране на огнища, въздушен мониторинг в реално време и подпомагане на оперативните екипи при вземане на решения в кризисни ситуации. Още тогава обещахме да дарим дрон на бургаската Пожарна“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов, след като предостави специализираното оборудване на директора на бургаската Пожарна, комисар Николай Николаев.

Дронът има 40 минути полетно време и след приключване на мисията се връща автоматично към своята зарядна станция, която може да бъде разположена директно на терен.

Оборудван е с термокамера за откриване на температурни аномалии и алармиране при риск, камера за нощно виждане, както и със специализирани сензори за рискови зони. Поддържа 2D и 3D заснемане, може да изпълнява полети по предварително зададени мисии и точки. Всички данни са достъпни за анализ в реално време.

Предвижда се специализирано обучение на служителите на Пожарната, членове на доброволното формирование и общински служители oт Университетски Център за Информационно и Компютърно Обслужване към Русенски университет "Ангел Кънчев".