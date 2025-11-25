Първият студен фронт разкрива газовата зависимост на Европа

Дневното потребление се увеличи с около 600 млн. куб. м. в абсолютни стойности

Първият студен фронт отново разкрива мащаба на газовата зависимост на Европа. Европейското потребление на газ скочи с 45% през последната седмица на фона на първата зимна студена вълна и по-слабите ветрове. Дневното потребление се увеличи с около 600 млн. куб. м. в абсолютни стойности. Този силен ръст се дължи на по-ниските температури, които увеличиха нуждите от отопление и повишиха потреблението в жилищния и търговския сектор с впечатляващите 75%.

Както често се случва при подобни събития, скоростите на вятъра се понижиха значително, като производството на вятърна енергия спадна с 20% за седмицата. Това доведе до увеличение на производството на електроенергия от газови централи с над 40% за същия период.

Маневреността на природния газ е трудно заменима. За сравнение - тези допълнителни 600 млн. куб. м/ден съответстват на дневното производство на 220 ядрени реактора или почти 5 пъти повече от целия френски ядрен арсенал.

Газовите хранилища изиграха ключова роля в осигуряването на тази гъвкавост, покривайки около 90% от дневното увеличение в потреблението между 14-21 ноември. Дневните тегления от хранилищата скочиха с почти 450% през този период до малко над 600 млн. куб. м/ден в петък. Общо над 2.5 млрд. куб. м газ бяха изтеглени по време на студената вълна, което свали нивата на запълване на хранилищата под 80% (в Германия са само на 71%) - като нивата днес са с 10% (или 9 млрд. куб. м) под средната стойност за последните 5 години.

Това е предупредителен сигнал за идващата зима. Ако тя се окаже студена - а прогнозите са точно такива - Европа може да се окаже в много сложна ситуация.

Подчертавам, че България е сред малкото страни в Европейския съюз, които не страдат от такава висока газова зависимост, защото електроенергетиката ни не е зависима от газ. Защитата ни са Мини Марица-изток и големите ТЕЦ, захранвани от тях. Това е и причината държавата да продължава да поддържа мините и ТЕЦ, колкото и големи загуби да генерират те, вследствие на политиките на същата тази държава...

