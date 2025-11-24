Инсулт покоси Боби Михайлов

Бившият президент на Българския футболен съюз и бронзов медалист от САЩ'94 Борислав Михайлов е приет в столичната болница "Токуда".

Снощи, 23 ноември, легендарният вратар на "Левски" и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ, информира "Sportal".

Направените му изследвания са установили, че става дума за получен инсулт.

Все още няма подробна информация какво е състоянието на 62-годишния Михайлов днес, 24 ноември.

Съвсем наскоро той имаше голям повод за радост в личен план - на 13 ноември съпругата му Мария Петрова навърши 50 години.