Васил Терзиев: Паркингът до "Св. Александър Невски" трябва да служи на софиянци, а не на депутати

Напълно подкрепям предложението паркингът до катедралния храм „Св. Александър Невски“ да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук в отговор на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. По-рано Пеевски поиска в позиция, разпространена от пресцентъра на формацията, още днес кметът Терзиев да отвори паркинга на храма “Св. Александър Невски” за хората.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или Българската академия на науките (БАН), написа Терзиев и допълни, че софиянците заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Кметът допълни, че остава само председателят на Народното събрание Рая Назарян да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок, посочи Терзиев и добави:

"Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга."