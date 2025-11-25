Спират водата в столичен район утре

„Софийска вода“ информира за планирано спиране на водоснабдяването в части на столичния квартал „Връбница 2“ на 26 ноември (сряда). Причината е подмяна на спирателни кранове по ул. „Екзарх Стефан“.

Водата ще бъде спряна от 9:00 до 21:00 часа за живущите на ул. „Гайдарче“.

Ако ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска на адрес: ул. „Гайдарче“, до река Какач.

От дружеството уточняват, че дейностите са част от мерките за подобряване на управлението на водопроводната мрежа и ограничаване на бъдещи аварии.

За повече информация гражданите могат да се обръщат към Телефонния център на „Софийска вода“ на номер 0800/121-21 или да следят в реално време текущите ремонти във Виртуалния информационен център на дружеството.