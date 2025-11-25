Божинката с трогателни думи за Боби Михайлов

"Мислите ми са с теб", написа футболистът и заклет левскар Валери Божинов до бившия шеф на БФС Боби Михайлов, който претърпя инсулт и е в болница след мозъчния удар.

"Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!", окуражава го Божинов,

"Труд news" припомня, че новината за състоянието на Михайлов разтревожи голяма част от спортната общественост.

По-рано рекордьорът по мачове с националната фланелка на България Стилиян Петров също написа специален пост в социалните мрежи, с който изказа подкрепата си към бившия президент на БФС.

Публикацията само затвърди великодушието на Петров, който имаше различия и дори дрязги с Михайлов, особено около избора на нов председател на футболния съюз. Стилиян Петров и Димитър Бербатов се опитаха да свалят Михайлов от президентския пост през 2021 година, когато Бербатов бе кандидат за президент, а Петров бе сочен за негов вицепрезидент.

"Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства.

В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент, така както го показваше винаги на терена", написа Петров за Михайлов.