Стилиян Петров към Боби Михайлов: Ще се справиш!

Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент

Бившият капитан на България Стилиян Петров публикува пост в социалните мрежи, с който изказа подкрепата си към бившия президент на БФС Борислав Михайлов, който бе приет в болница след инсулт.

"Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство,който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства. В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент, така както го показваше винаги на терена. Ще се справиш!", написа Стилиян Петров.