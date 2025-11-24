Синдикат против отворените дворове на училищата

Синдикат “Образование” се обяви срещу отварянето на училищните дворове за ползване от граждани.

Мотивът е, че така общините спестяват пари от изграждане на паркове и игрища, а за поддръжката на дворовете отговарят директорите на учебните заведения с техните бюджети. Освен това свободните пропускателен режим създава рискове, пишат в становище до медиите от синдиката към КТ “Подкрепа”.

“В огромна част от европейските страни (Германия, Франция, Великобритания, Полша и др.) училищният двор е ограден с реална физическа бариера - метална ограда, зид, мрежа. Целта е да се отдели пространството на учениците от улицата и да не може всеки да влиза или излиза когато си поиска. Оградата е стандарт, вратите се заключват през учебно време”, пише председателят на синдиката Юлиян Петров.

В почти никоя европейска държава родителите нямат право просто да “влизат когато си поискат” - нито в сградата, нито в двора. Те се третират като посетители и за тях важат правила, посочва още шефът на синдикат “Образование”. И допълва, че за външни лица, включително и родители, дворът пак не е “обществен парк”, а територия с режим.