Мистерия в небето на Синеморец: Светещо и гърмящо тяло паникьоса очевидци

Може да е ракета от учение

Мистериозно светещо и гърмящо тяло в небето стресна жителите на Синеморец. Около 22. 30 часа в неделя, то било забелязано в ромската махала. Хората там се подплашили яко, имало паника, защото помислили, че е НЛО или метеорит.

Късно вечерта в неделя, в ромската махала на Синеморец са видели нещо, което светело и гърмяло. Първоначално всички се паникьосали, защото решили, че е НЛО или метеорит.

"Аз разбрах от работници, които идват в кметството сутринта в понеделник. Единият от тях, живее в махалата и ми разказа, че го зърнал. Внучката му имала по - модерен телефон и успяла да го снима, после го качила в социалните мрежи."

Това обясни пред Труд news Костадин Диков, кметът на славния курорт Синеморец.

Според разказите на хората от махалата, появата на "нещото" била за кратко. Докато се уплашат, и то изчезнало.

В селото в момента живеят около 300 души. Ромската махала се намира на запад, към пътя за Резово, не е много близо до морето. Всички останали жители на Синеморец по това време спели и нищо не усетили.

В понеделник човек от "Гранична полиция" успокоил духовете. Казал, че турски кораб бил на учение в морето и нищо чудно от НЛО и метеорит, светещото тяло, да се окаже ракета, каза кметът Костадин Диков.