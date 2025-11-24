Хотели надуха цените пред празниците

Велинград води класацията по скъпотия, зимните курорти също са в челните места

В чужбина излиза по-евтино за двойно повече нощувки

Във Велинград предлагат апартамент за 14 000 лв. на нощ

Хотели надуха цените за Нова година, но независимо от скъпотията, добрите места вече са напълно заети, коментираха пред “Труд news” туроператори, които правят резервации за български и чужди курорти. Най-търсени отново са зимните курорти - Банско, Боровец и Пампорово, както и спа дестинациите - Велинград, Павел Баня, Сандански и Баня, разложко.

Цените са с 10-15% по-високи от миналогодишните, за същите условия, предоставяни през 2024 г., сочат данни на туристическия бранш. Предпочитаните самостоятелни вили може да бъдат наемани за суми от 1000 лв. до над 6 хиляди лева за повече хора, обикновено за три нощувки.

Рекордьор по цени отново е Велинград. Там апартамент от 200 кв. м се предлага за 14 000 лв. за тридневен престой. Апартаментът разполага със собствена сауна. На първия етаж има просторен хол с всекидневна. На втория етаж има три отделни самостоятелни спални, със санитарни възли, като едната спалня е по-интересна, има вана в средата на стаята. Апартаментът реално може да събере 8 възрастни. Той е ангажиран още преди месец.

Един от най-луксозните хотели в спа столицата на България, в който не се допускат деца предлага тридневен престой срещу 4 283 лв. до 7 803 лв. Цените на стандартни стаи в петзвездните хотели на Велинград варират от 2 800 за стандартна стая до 7000 лв. за апартамент. В много от хотелите, където са останали незаети места вървят намаления, които са от 300 до 1000 лв. на тридневен пакет.

В Хисаря могат да се намерят по-евтини предложения. Един от новите хотели там кани за посрещане на 2026-а с три нощувки със закуски и вечери за двама в стая без балкон за 2600 лв.

В петзвезден хотел в друг наш известен СПА курорт - Павел Баня, предлага двойна икономична стая срещу 2000 лв. за три нощувки, а апартаментът върви по 3 300 лв. В един от най-лъскавите балнеокомплекси на село Баня, Разложко, цените започват от 4347 лв., като това е с включена 10% отстъпка за ранно записване (до 30 ноември). Очевидно има достатъчно платежоспособни кандидати, защото на сайта пише, че местата вече са изчерпани.

В Банско, Пампорово и Боровец най-бюджентите предложения започват от 400-500 лв. на човек и стигат до 3 700-4 800 лв. За тридневен престой.

Туроператори съветват много внимателно да се провери дали купуването на “пакет” включва самата новогодишна вечеря - често тя е отделно платима (може да добави 150-400 лв./човек).

Сравнение с офертите за посрещане на 2026-а година в чужбина показва, че за цени като горепосочените и дори по-ниски, при това с двойно повече нощувки и с включен транспорт, семейство може да си подари новогодишна ваканция в Турция, Египет, Тунис, Испания.

Цените зад граница на най-масовите дестинации за новогодишните празници варират според изискванията на клиента. Най-ниската цена за хотел е около 150 евро за нощувка, но може да стигне и до 8-9 хиляди за 4 нощувки, с празнична програма и ползване на останалите услуги в хотела.

Три нощувки за двама в Албания с новогодишна вечеря струват 695 лв. на Албанската ривиера в Голем Дурас. Пътуването е с автобус, а времето за пристигане е 7-8 часа.

За Черна гора има оферти за 3 нощувки в 4-звезден хотел за 980 лв., също с включен превоз с автобус.

Посрещането на празниците в Испания, в Коста де ла Лус за 6 нощувки ол инклузив, с включен самолетен полет и новогодишна вечеря струва 2400 лв. на човек.

В Грузия предлагат за 3000 лв. 5 нощувки ол инклузив със самолет. А в Турция за 4 нощувки пълен пансион с празнична вечеря и шоу програма, както и включени застраховки и самолетен билет, искат около 2400 лв. на човек.

Нова мода - варненци нощуват в градски хотели заради липсата на таксита

Българи и румънци броят от 500 до 1400 лв. за тридневна морска ваканция

Всички работещи за Нова година хотели на Св. св. Константин и Елена предлагат оферти със СПА и минерален басейн, а изхранването е или полупансион, или ол инклузив.

ДАНИЕЛА ФАРХИ, ТРУД NEWS, ВАРНА

Малкото работещи хотели в курортите край Варна и тази Нова година ще са пълни с българи и румънци. Оферти има за всеки джоб - тридневната ваканция варира от 500 до 1400 лв. на човек.

В най-евтиния тризвезден хотел на Златни пясъци базата вече е изкупена. Масовите цени на пакетите в курорта са ол инклузив с включена празнична вечеря и програма, брънч и ползване на вътрешен басейн, сауна, парна баня и варират от 710 до 780 лв. на човек. Към тях трябва да се прибавят и 20-25 лв. на ден за паркинг, ако гостите пристигат с кола. На Св. Св. Константин и Елена, където хотелите имат минерални басейни, тридневните пакети с всичко включено в цената са между 780 и 860 лв. на човек. В няколко луксозни целогодишно работещи хотела с модерни СПА центрове в двата комплекса, където ще гостуват популярни родни изпълнители, формулата е друга - полупансион, а цените на тридневната ваканция са 1300-1400 лв. Същата като дни празнична почивка в два 5-звездни хотела на Албена, които също предлагат полупансион, струва 937 лв. и 1040 лв.

Най-бюджетният вариант в града са баровете. Популярни нощни заведения продават куверти за 90-120 лв. с включени коктейлни хапки, ядки, новогодишна баница, алкохолна и безалкохолна напитка и намаления при поръчка на бутилки. Двойно повече излиза резервацията за ресторант, но масово се предлагат детски менюта, които са 50% по-евтини от стандартния куверт. В най-скъпите предложения от 250 лв. фигурират богати менюта, приготвени с фермерски продукти. Но има и квартални кръчми, които без програма и с базово меню събират големи компании срещу 50 лв. на човек. Намират се, макар и единици, ресторанти с морска гледка и куверт от 120 лв.

За градските хотели Нова година не е хитово време. Очакват се малко турци, румънци и хора от вътрешността на страната. От няколко години има и нова мода - варненци, празнували в хотелските ресторанти, остават да спят, без предварително да са резервирали нощувка, каза пред “Труд news” председателят на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Павлин Косев. Причината е, че в новогодишната нощ намирането на такси е почти мисия невъзможна, тъй като работещите коли са по-малко, а търсенето е огромно.

Много варненци използват празничните дни, за да пътуват до Еленския Балкан, планинските курорти, а други отиват в южни страни. Петдневна почивка с чартър в Турция или Египет, например, излиза от 900 до 1200 лв. - колкото три дни ваканция край Варна. Голям интерес има към новогодишен тур до Белек, където за празника са ангажирани да пеят братя Аргирови и български диджей, казват туроператори.

Бутикови хотели отварят за празниците

150 лева е нощувката на острова, но гостите трябва да си готвят

110 лева е нощувката в монашеска килия.

МАРИЯ КЕХАЙОВА

След края на летния сезон, хотелите по морето затварят. Някои от тях, в по - малките курорти обаче специално ще отворят врати за Нова година, без да променят цените. Други ще работят само при записване на достатъчен брой желаещи да посрещнат 2026- та в техния град.

В Слънчев бряг повечето хотели няма да работят, защото не могат да запълнят капацитета си. В Несебър, малки хотели очакват гости за Нова година. - “Вече сме готови с офертите. Този път много се постарахме”, казаха от един от най- предпочитаните хотели в града.

Нощувка тук на 31 декември струва 470 лева на човек. Две нощувки съответно на 30 и 31-ви или 31- ви и 1 януари са 780 лева на човек. Три нощувки излизат по 1000 лева на човек. За деца от 12 до 15 години има 20% отстъпка от редовната цена. за деца до 11 години една две и три нощувки са съответно 230, 400 и 490 лева.

Вечерята е на блок маса от 19 часа на 31 декември, с алкохол. Празничната новогодишна вечеря е с четиристепенно меню, отворена е боулинг залата на хотела като има бонус една игра в офертата. Включена е и празничната програма. От 10 до 14 часа на 1 януари има празничен брънч.

В Бургас хотелите работят на цени, както през цялата година. В хотел в центъра нощувката е примерно 99 лева. Към хотела има и ресторант, който си подготвя съответната новогодишна оферта. Много туристи и гости на града, които идват неорганизирано предпочитат точно този вариант - нощувки без специална оферта, защото те са непроменени от лятото и посещение на някой от известните ресторанти.

Иначе в един от най-известните хотели на Бургас, има оферта също само за ресторанта в Новогодишната нощ. 264 лева е кувертът за възрастен. Менюто включва салата, предястие, основно ястие, селекция от деликатесни сирена и колбаси, новогодишна баница с късмети, десерт и отворен бар със селектирани напитки.

Най-екзотичното посрещане на Новата година безспорно е на остров “Света Анастасия”. Там нощувка в къщата за гости с гледка към морето е 150 лева, а в монашеска килия - 110 лева, но не защото е без прозорци, а е без гледка към морската шир. Трябва да се има предвид, че желаещите да празнуват тук трябва да си готвят сами или да си носят храна, защото ресторантът няма да работи. Отделно круизът от Бургас до острова е 18 лева в едната посока.

Поне 5 000 лв. са необходими за семейство с едно дете

Минимум 3 хиляди лева за Нова година в Банско



В Разлог е по-евтино

Почти са изчерпани местата за Нова година в Банско.

Светлана Василева, Труд news, Благоевград

Минимум 3 хиляди лева трябва да си приготвите, ако искате да посрещнете Нова година в зимната перла Банско. Минимум тридневните пакети за празника се предлагат в по-луксозните хотели от 1000 лева на човек в двойна стаят и стигат до над 6 хиляди лева.

В средния сегмент може да се намерят тридневни пакети за двама души до 2 600 лева. Големият хит този сезон са вилите и къщите за гости.

За компании, наемащи цели къщи или вили, празничният престой може да струва около 7000-7500 лв. за три нощувки, което при десетина гости излиза приблизително 700-800 лв. на човек. Затова и почти са изчерпани местата в тези обекти, свободни места почти няма и в съседното село Баня.

Намират се и евтини хотели в Банско, които предлагат цена от 170 лева на човек при четири нощувки, но там пък има доста доплащания- паркинг-17 лева, ДДС, туристически данък, празнична вечеря -350 лева на човек.

В по-скъпите пакетни цени влизат и празнични менюта и програма. Хотелиерите се надпреварват да предлагат гастрономически преживявания, модерно СПА, супер шоу програми за всеки вкус.

Веселин Маринов, Сигнал, Agathangelos и бенд, Гръцка бузуки вечер с могъщите Panos Psaltis и Николай Лачев, Христина Ралева, Анелия и фолклорна програма, това са част от програмите, които се предлагат от хотелите. В съседен Разлог пък може да се намерят доста добри оферти, като тридневен пакет за двама за 1450 лева със закуски и вечери, като в това число влиза и една празнична вечеря.

В СПА-селото Баня пък има за всеки вкус - от супер лукс - четиридневни пакети за двама за около 6 хиляди лева, апартамент за 4 души за 12 хиляди лева, има вили с четири големи спални за 23 хиляди лева. И за средна ръка -по 700 лева на човек. В курорта ще пее Любо Киров, Малина и други. Кувертите пък по механите и заведенията са около 150 до 200 лева на човек. Една проста сметка показва, че поне 5 хиляди лева трябва за двама души с дете в зимния курорт за три празнични дни.