Започва брегоукрепване на опасно свлачище в Бургас

Активно е от много време, алеята изчезна

Причина е морската абразия

Започва спешно брегоукрепване на опасно свлачище в Бургас. То е активно от няколко години, но вече критичният момент е настъпил. Пътеката - крайбрежната алея свързваща Морската градина с квартал "Сарафово" – от района на Солниците, съвсем е изчезнала.

Поради тази причина Община Бургас започва строително-монтажни работи по брегоукрепването. Участъкът от пътя от пристанището до пропадналия район ще бъде затворен. Това съобщи пред Труд news заместник кметът по строителството Чанка Коралска.

Препоръчва се на хората, които преминават по този маршрут, да потърсят алтернативни начини за придвижване.

Става дума за любимата на бургазлии за спорт, спокойни разходки и колоездене алея към „Сарафово“. По нея винаги е много оживено, но след като стана опасно тясна, хората я избягват и подават сигнали до институциите с молба да се вземат мерки, за да не се стигне до трагичен инцидент.

Всъщност още от 2022 - ра година насам, проблемът се задълбочава и свлачището се разраства. От Общината възлагаха оглед от независими експерти - екип инженери. Те констатираха, че на мястото има свлачище с площ около 50 кв. м, а основната причина за него е морската абразия.

Експерти предупредиха още тогава, че ако не се предприемат действия, алеята и пътят ще влязат в морето.

В същото време държавните институции имат молбите на местните администрации за разрешение за брегоукрепване.

От дружеството, оторизирано от МРРБ да дава становища за местата със свлачищни процеси, са извършили оглед, като са отправили няколко препоръки към Общината: ограничаване на движението и поставяне на обозначителни знаци, което вече е извършено. Третата препоръка обаче е за отводняване и асфалтиране, но имотът е държавна собственост. Областният управител е отправил искане до Постоянната комисия за защита на населението по бедствия и аварии към МВР да бъдат осигурени необходимите средства за укрепването на свлачището", обясни зам.-кметът Чанка Коралска.

Положението е критично, Общината започва брегоукрепването от днес /понеделник/, обявиха от кметството.