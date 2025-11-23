Протести в редица градове против въвеждане на еврото

Общонационален протест срещу въвеждането на еврото и срещу правителството се провежда днес в трийсет и три града в страната.

В редица български градове града днес се проведоха митинги, инициирани от организацията "Обединение 29", която се определя за надпартийна, предаде БНР.

"Българите трябва да бъдат питани за запазването на лева", заяви във Велико Търново председателят на "Обединение 29" Любомир Петков. Три са основните теми на недоволството, обясни той:

"Не протестираме, протестират робите. Правим акция за запазване на лева, за сваляне на фашисткото, марионетно правителство. И България – зона на мира".

На въпрос какво ще предприеме организацията, след като от Нова година еврото става официалната българска валута, Петков отговори:

"Народен съд, Велико народно събрание, негово величество по Конституция - българският суверен, цялата власт в народа, не в мафията".

Великотърновци, които се събраха в дъжда пред паметника "Майка България", посочиха:

"Не е само запазване на лева, а за суверенитета. Няма гражданин, служител, работник, обикновен човек в България, който да иска да се продължава по този начин";

"Аз съм пенсионерка, мен ще ме търсят за избори, но за мен коледна добавка няма и всичко останало. Ние сме в една тиня – нито пътища, нито образование. Ударили сме дъното".

Протест срещу срещу въвеждането на еврото се състоя и в Перник. Граждани, сред които преобладаваха възрастните хора, се събраха пред сградата на Общината, за да изразят недоволството си срещу въвеждането на еврото и политиката на правителството като цяло.

"България не е готова за еврото, а просто насила я тикат. Първо са пипнати, по-точно "масажирани" данните, за да може да направим този 3-процентов дефицит, който е. Виждаме по магазините, като влезем, че инфлацията е доста по- голяма.

Другото - сега, като влезе еврото, ще се набълбукаме с кредити. С тези кредити няма примерно да се създават предприятия, да се създава икономика. Те просто ще вземат едни пари, половината ще ги откраднат, другите накъде по някакви проекти - улици ли, сгради ли ще е, все някъде ще ги наместят."

"Защо спи Перник? Не си ли дава сметка какво очаква децата им. Двама човека, които закопаха държавата. Жалко за децата ни и тези, които ще се родят", заявиха участници в протеста.

И в Кюстендил група от около тридесетина протестиращи се събра пред Общината, за да се обяви отново против въвеждането на еврото.

Въпреки, че въвеждането на еврото в България е фиксирано като процедури и срок - от 1 януари догодина, има смисъл от подобни протести, каза участничка:

"Затова и протестът е за референдум. Не, не е късно, защото без един такъв референдум с единствено взето решение се погазва демокрацията и липсва доверието в институциите".

"Договорът, който сме подписали с ЕС, включва на един определен етап въвеждането на общата, единна европейска валута, но в договора изобщо не е записан срок. Доказателство за това са няколкото европейски държави, които са в Европейския съюз, които проведоха референдуми относно въвеждането на еврото, абсолютно законни референдуми, в резултат на които еврото не беше въведено в тези държави", допълни друга кюстендилка, която не е съгласна с официалната позиция за влизане на България в еврозоната догодина.

"Нещо трябва да ни говори колко ни е демокрацията демокрация и колко народът има право да си каже думата. Това е цялата работа, правим голям грях, като не питаме народа", отбеляза бивш военен, който също участва в протеста.

И в Силистра десетки граждани изразиха своята позиция, въпреки че нямаше присъствие на организатори на инициативата.

Около 40 души се събраха на площада пред сградата на Община Силистра, за да заявят недоволството си от планираното приемане на европейската парична единица. Според участниците организацията е тръгнала спонтанно в социалните мрежи.

Протестът в Силистра премина спокойно. Събралите се заявиха, че ще следят решенията на държавата и са готови на нови демонстрации, ако процедурата по въвеждане на еврото продължи.

Протест срещу влизането ни в еврозоната имаше и в Русе. Недоволните се събраха по обяд на изхода на града в посока Варна и блокираха за 10 минути движението в едно от платната, съобщи БНТ.

Участниците се обявиха против смяната на лева и настояха за свикването на референдум за влизането ни в еврозоната. Протестът премина при засилено полицейско присъствие.