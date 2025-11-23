Созопол остана само с един личен лекар. Градът наброява 4 000 жители и кметът Тихомир Янакиев оповести, че спешно се търси решение на проблема. В момента, единственият лекар в курортния град е д-р Йорданка Кръстева, която живее и работи в Созопол.

По принцип джипитата са били двама. Освен д - р Кръстева, е имало още един общопрактикуващ лекар, но преди няколко дни, той е съобшил, че напуска.

За да бъдат спокойни, че са обезпечени със здравна грижа хората от града, в момента се водят разговори с четирима медици. На лекаря, който бъде назначен, ще се осигурят квартира и транспортни разходи, в случай, че пътува от друго населено место, обясни кметът.

Очаква се в Созопол да бъде изграден медицински център, който да отвори врати догодина.

В по-малките градове на юг от Бургас, засега такъв има само в Царево. По този начин се решава проблема на местните хора, и на туристите, които през сезона летуват в курортите.