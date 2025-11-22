В Белия дом не им дреме за европейците

Тези прекратявания на огъня дори да се подпишат не е сигурно дали водят до нещо

Поредният план за мир в Украйна. Нещо различно? Ще нахвърлям набързо интересната част, че вече гледаме мирни планове през ден:

Този е доста пълен и обхваща абсолютно всичко. Включително срещи между Европа и Русия да се решат всички належащи въпроси, пълна амнистия за действията по време на войната (Буча, например) и изясняване на всички проблеми от последните 30 години.

Защо? Отговорът е в една друга точка и това, което съм повтарял десетки пъти - Тръмп иска да привлече Русия на негова страна в студената война с Китай. Планът включва обвързване на руската икономика със САЩ и Европа. Вече си е взел поука, че има твърде много проблеми натрупани през годините.

За това и предложенията са доста... абсолютни. Русия да прокара закон да няма агресия срещу Украйна и ЕС. НАТО да пише в устава си, че не може да приеме Украйна. Ако Русия нападне отново ще има пряк военен отговор от НАТО.

Въобще, започва се от кота 0.

Всичко друго е старите идеи. Демилитаризирана зона и така нататък.

Ще стане ли? Може и да стане. Поне временно. Тези прекратявания на огъня дори да се подпишат не е сигурно дали водят до нещо. Навсякъде се говори, че зимата ще е тежка за Украйна, та кой знае, може да се подпише само за временна пауза. Надали обаче ще искат да капитулират така. Дали руснаците ще са съгласни обаче да се обвържат със запада като партньорството с Китай още е изгодно...

Едно ще призная - Тръмп е върховния капиталист. Сделката включва компенсации за САЩ, че ще осигурява гаранции. Също така руски активи ще се инвестират от американски фирми в реконструкцията на Украйна и 50% от приходите са за Америка. Да, сериозно.

А да, относно Европа от Белия дом казаха, че не им дреме за европейците. Буквално. Само с едно изречение.

