Зам.-кметът на София по транспорт се срещна с протестиращи срещу поскъпването на зоните

Още по темата: КЗП може да спре поскъпването на зоните в София 23.11.2025 10:09

Позицията на Столична община: диалогът с гражданите е задължителен елемент от работата в интерес на града, особено при въвеждане на непопулярни реформи

Заместник-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев проведе среща с организаторите на протеста пред Столична община срещу промените в режима на паркиране. По взаимно съгласие беше договорено диалогът да продължи и идната седмица, когато ще се състои нова среща, съобщиха от общината.

"Разбираме тревогата и недоволството на част от хората. Знаем, че всяка промяна, особено когато засяга семейния бюджет и ежедневните навици, се приема трудно. Наш ангажимент е не само да взимаме решения, но и да обясняваме ясно защо ги взимаме и каква полза ще донесат за хората в дългосрочен план, особено когато става въпрос за непопулярни мерки", посочи Виктор Чаушев.

Виктор Чаушев

От Столична община посочват:

- Платеното паркиране представлява инструмент за регулиране на автомобилния поток и за осигуряване на подредена градска среда, а не е санкционна мярка. Разширяването на зоните се извършва единствено в райони с доказано висок автомобилен натиск, като целта е да се гарантира възможност за паркиране на живущите в съответните квартали.

- За първи път средствата от стикерите за локално паркиране ще бъдат насочвани обратно към районите, от които са събрани, като ще финансират подобрения в тротоари, улична инфраструктура, осветление, пешеходни пространства и други елементи на градската среда. Това представлява основният механизъм за постигане на пряка и видима полза за гражданите.

- Опитът от вече въведените до момента зони показва, че първоначалното недоверие постепенно отстъпва. След няколко месеца много жители отчитат по-подредено паркиране, повече свободни места и по-малко коли по зелени площи и нерегламентирани терени.

- Позицията на Столична община остава последователна: поддържането на открит диалог с гражданите, включително при изразена критика към общинските решения, е задължителен елемент от работата в интерес на града.

На предстоящата втора среща организаторите поеха ангажимент да представят списък с приоритетни инфраструктурни обекти, които могат да бъдат финансирани със средствата от локално паркиране. За първи път тези средства ще бъдат възстановени на районите още през 2026 г.

"Реформата в паркирането ще продължи да се реализира прозрачно, етапно и с оглед дългосрочния обществен интерес, тъй като градът има потребност от устойчиви решения и предвидима градска среда", подчертават от Столична община.