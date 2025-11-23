КЗП може да спре поскъпването на зоните в София

Още по темата: КЗП се самосезира за двойното поскъпване на паркирането в София 14.11.2025 15:57

Има реална възможност цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от Нова година. Това стана ясно от думите на председателят на КЗП Александър Колячев по БНТ. От Комисията за защита на потребителите са поискали от Столичната община всички документи, свързани с повишаване на цената на платените зони за паркиране в София, за да се установи дали има икономическа обосновка за двойното увеличение.

Колячев допусна, че при установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила от 5 януари, както беше решено от Столичния общински съвет. Комисията за защита на потребителите вече се самосезира по казуса.

„Самосезирахме се още на следващия ден след медийните публикации и стотиците жалби от граждани и веднага изискахме всички относими документи, които се свързват с определението на тази цена – разходи, планирани, допълнителни разходи и така нататък, за да видим и да установим дали има икономическа обосновка това покачване на цената“ посочи той.

Председателят на КЗП Александър Колячев

Колячев уточни, че очаква до края на понеделник да получи всички разходни и икономически доказателства, които обосновават повишението на цената.

Попитан дали повишаването на цената от 2 лева на 2 евро може да се определи като спекула съгласно Закона за въвеждане на еврото, председателят на КЗП Александър Колячев заяви, че не може да даде категоричен отговор на този етап.

По думите му, анализ може да бъде направен едва след като комисията получи и прегледа исканите разходни и икономически обосновки.

По Закона за въвеждане на еврото всяко повишаване на цена трябва да произтича от независещи от търговеца фактори — като нарастване на разходи, заплати, данъци или доставни цени.

На въпроса дали комисията може да блокира новите цени, Колячев отговори: „Не мога да бъда категоричен в този момент, но със сигурност сме предприели мерки в тази насока.“ Той напомни, че становището на КЗП е, че трябва поскъпването да е аргументирано и по обективни причини.

От думите на Александър Колячев стана ясно, че е напълно възможно цената за паркиране в „синя зона“ да не бъде повишена от 1 януари, ако започне съдебна процедура по оспорване на решението на Столичния общински съвет.

„Влизаме в административна спирала,“ заяви той. „Първо трябва да установим дали има или няма нарушение,“ уточни председателят на КЗП.

При положение че комисията стигне до заключение, че поскъпването от 2 лева на 2 евро представлява нарушение, следващата стъпка е съдебно производство.

„Ако установим, че има нарушение… предполагам, че тогава ще следва съдебна процедура,“ каза Колячев.

Запитан дали в такъв случай новата цена може да не влезе в сила от 1 януари, докато тече делото, той отговори:

„Възможно е“, каза той.

Колячев подчерта, че към момента няма яснота кога и как точно би се приложило евентуално съдебно решение, но потвърди, че подобно развитие е напълно възможно.

И днес столичани излизат на протест срещу реформата в паркирането, приета от Столичния общински съвет, която предвижда двойно увеличение на цените на синята и зелената зона и тяхното разширение. Протестът се организира във фейсбук и ще се проведе пред сградата на общината от 13 часа.