Внимание! Река Язо преля, възможно е да наводни Разлог (ВИДЕО)

Екипи на Община Разлог, пожарната и МВР работят на терен след проливните дъждове, довели до излизане на река Язо от коритото ѝ, съобщиха от общинския пресцентър, цитирани от БТА.

В града са определени три критични точки, които се наблюдават постоянно от дежурни екипи. Те следят водните нива и предприемат мерки за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата.

Мобилизирана е тежка техника, която работи по отклоняване на водата и овладяване на преливането, за да бъде контролирана реката преди вливането ѝ в градското корито. Засега няма данни за бедстващи хора или наводнени домове.

Община Разлог призовава гражданите да запазят спокойствие, да избягват засегнатите от дъжда райони и да следват указанията на компетентните служби.

По-рано силен порой се изля и над Благоевград, а АПИ предупреди за наводнена настилка по път I-1. В Петрич също валя интензивно – Аварийното звено е реагирало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.