Три паркинга пред новата Детска болница в Бургас

Обособяват 88 паркоместа пред сградата

Бърз достъп и на линейките

Детската болница на Бургас, която се очаква да отвори врати догодина, ще има три паркинга. Те ще облекчат паркирането в отсечката от бул. „Стефан Стамболов“ до новото здравно заведение. Общо 88 са паркоместата, които ще се обособят пред сградата, и пред близката спортна зала „Бойчо Брънзов“.

Единият паркинг ще е пред болницата, а вторият встрани от залата, след като ремонтът на прилежата ул. „Свети Пантелеймон Лечител“ приключи. Там и сега се паркира, но теренът не е регулиран. Места за паркиране на автомобили са предвидени и в другата част на улицата, която води към Немската гимназия.

Пълната реконструкция на ул. „Свети Пантелеймон Лечител“ продължава, съобщиха от Община Бургас. Вече са подменени всички комуникации и ВиК мрежата. По европейски проект, по нея се изгражда и зелен коридор с велоалея, който започва от бул. „Стефан Стамболов“, минава покрай ОУ „Георги Бенковски“ и се съединява с велоалеята на бул. „Димитър Димов“. Уличната регулация по „Св. Пантелеймон Лечител“ ще се запази такава, каквато е била винаги. По принцип, самата улица е такъв клас, че по нея не трябва да има крайулично паркиране.

Всичко това ще позволи спокойното паркиране около здравното заведение и лесното и безпрепятствено придвижване на пешеходци и майките с колички, които ще посещават Детската болница "Света Анастасия". Ще се осигури и бърз достъп на линейките, коментираха от Община Бургас.

Университетската детска болница ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата, не само от Община Бургас, а и от цяла Източна България. Тя ще бъде с високотехнологично оборудване, 130 легла и спешно отделение.

Освен това болницата „Света Анастасия“ ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас.



