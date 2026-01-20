30-годишна мечта: Граничният преход „Рудозем-Ксанти“ вече е отворен

На официална церемония беше открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница край Рудозем. С пускането на отсечката се отваря за движение и граничният преход "Рудозем - Ксанти".

Засега оттам ще преминават автомобили до 3,5 тона. Остава само една формална процедура – нотификация между двете външни министерства, след която всички превозни средства ще могат свободно да преминават през пункта.

Събитието се проведе на гръцка територия. Българската делегация беше водена от външния министър в оставка Георг Георгиев, който се поздрави с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димос, начело на делегацията от гръцка страна.

"Отварянето на пункта „Рудозем - Ксанти“ сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата", заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

„Българската част на граничната връзка е напълно завършена – включително прилежащата инфраструктура, комуникационните системи и пътните връзки. Държавата е напълно готова пунктът да функционира“, подчерта той.

Това е единственият проход в областта, който осигурява директна връзка с Беломорска Тракия. „Хората от Смолян и региона досега трябваше да пътуват над два часа до най-близкия граничен пункт. Сега ще пътуват едва 20–30 минути, за да пресекат границата“, каза още Караджов.

Изграждането на граничен пункт при Рудозем бе договорено с българо-гръцко споразумение през 90-те години, припомня БТА. Отварянето на трансграничния път е отлагано в продължение на десетилетия, а последните спънки за откриването на трасето бяха свързани със забавяне на строителството на трасето на гръцка територия. Завършването на участъка от Димарио до границата отстранява и последната пречка, за да се пусне в действие пътя. След влизането ни в Шенгенското пространство през 2025 г., изграденият с европейско финансиране ГКПП „Рудозем – Ксанти“ стана излишен преди още да бъде въведен в експлоатация. Свободното преминаване без граничен контрол по прехода Рудозем – Ксанти става възможно едва след предстоящото откриване на участъка от Димарио до границата.