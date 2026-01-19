Евро е думата на българите за 2025 г.

"Мършляк" на косъм да се намърда в топ 3 на класацията

Евро, безобразие, протест са в челната тройка на българите от думи на 2025 г. В първата десетка влизат също думи като волейбол, мършляк, джен зи, главно Д и други. Но евро, безобразие и протест събират най-много гласове в анкетата за дума на годината.

Това коментира пред Нова тв Доротея Николова, учител по български език и литература. И уточни, че тези думи са предложени от хората, а не от някакви експерти.

В тази класация намериха място думи, които бяха две от най-големите теми през изминалата година. Първата тема бе приемането на България в еврозоната и тя съвсем логично стана дума на годината. А другата тема - протестите, присъстват в списъка с много повече думи, сред които има и цветисти думи, и обидни в това число, коментира Павлина Върбанова, създател на портала “Как се пише”.

Думата “мършляк” за първи път я чувам и не искам да я произнасям, но именно тази дума доста дълго време се бореше за третото място в класацията, коментира Николова.

От платформата са направили анализ и на най-споменаваните думи в медиите. Оказва се, че на първо място е България, а втората дума е дете.

След това се нареждат Русия, Украйна, война.