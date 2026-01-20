Конституционният съд образува конституционно дело по повод постъпилата оставка на президента Румен Радев

Още по темата: Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд 20.01.2026 12:30

Конституционният съд образува конституционно дело №3/2026 г.

Днес, 20.01.2026 г., Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на Република България Румен Радев.

За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова, съобщават от Конституционния съд.

В понеделник вечерта в обръщение до българския народ президентът Радев обяви, че ще депозира оставката си от поста днес, което и направи. Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне, потвърдиха по-рано от прессекретариата на държавния глава.