Авария в София! Квартали останаха без парно и топла вода

Части от София са без парно и топла вода заради аварии, съобщават от „Топлофикация – София“.

От вторник сутрин засегнати са живущите в блок 523 в ж.к. „Младост 1“. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 22 януари.

В блокове 43–44 в ж.к. „Дианабад“ парното и топлата вода са спрени от 19 януари и се очаква да бъдат пуснати на 21 януари.

В понеделник авариен ремонт временно прекъсна топлоподаването и в блок 129 в ж.к. „Гео Милев“. Възстановяването е планирано за днес в 17:00 часа.

Днес се очаква аварийните ремонти да приключат и топлоснабдяването да бъде възстановено в следните сгради и обекти: блокове 28, 29 и 45, ул. „А.П. Чехов“ №64, 66, 68, блок 103 на ул. „Райко Алексиев“ в ж.к. „Изток“ и детска градина 117 в „Младост 1“.