Любо Пенев се прибира в България днес

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран днес от Дрезден до София с частен самолет, оборудван с необходимата медицинска апаратура. Самолетът е осигурен от собственика на „червените“ Валтер Папазки и е кацнал в германския град още снощи.

От ноември насам бившият футболист и треньор води тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. През цялото време до него е съпругата му Кристина, а лечението му ще продължи в България.

Към момента не е ясно в колко часа самолетът ще кацне на летище София.

Пенев беше приет по спешност в болница в Германия на 1 декември, като първоначално бе съобщено, че състоянието му е критично. По-късно стана ясно, че диагнозата е рак на бъбрека. Поради здравословното му състояние завръщането му в България с редовен полет или автомобил не беше възможно, което наложи осигуряването на специализиран медицински транспорт.

Това не е първата тежка битка на Любослав Пенев с коварната болест. В средата на 90-те години той пребори рак на тестиса, но заради спешното лечение пропусна Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.