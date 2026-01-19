Гърците махнаха преградите по пътя Рудозем-Ксанти, утре пускат движението

Преградите от гръцка страна по пътя Рудозем – Ксанти вече са отстранени. Единствените препятствия за преминаване по трасето днес остават метални заграждения на българска територия, както и конуси в първите метри след преминаването на гръцка земя, съобщи БТА.

С тържествена церемония утре предстои откриването на пътния участък от границата до Димарио, което ще отвори трафика през трансграничния път, информират от Областната администрация в Смолян. Отварянето на пътя до Ксанти бе многократно отлагано заради продължаващо строителство по трасето от гръцка страна.

В района на неработещия граничен контролно-пропускателен пункт в следобедните часове бяха извършвани огледи от представители на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“. Охранители пазят пункта, чието функциониране отпадна като необходимост преди още да бъде пуснат в експлоатация.

Сградите и помещенията на така и незаработилия ГКПП при Рудозем са оборудвани с най-модерна техника за граничен контрол, която стана излишна след влизането на България в Шенгенското пространство. Свободният достъп от двете страни на границата бе невъзможен и след отпадането на шенгенските граници през 2025 г., тъй като гръцките власти монтираха масивни огради с мотив, че пътят до Димарио все още е строителен обект.

Церемонията за откриване на пътя започва в 10:45 часа утре. Тя се организира от гръцка страна. Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев ще участват в нея по покана на министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас и областния управител на гръцката област Източна Македония и Тракия - Христодулос Топсидис.

От 12:00 часа движението през граничния преход "Рудозем – Ксанти" ще бъде отворено за преминаване на автомобили до 3,5 тона.