Нацистки символи на българска синагога разбуниха духовете в Израел

Автор: Петя Кузева
България
снимка: Facebook / Организация на евреите в България "Шалом"
Проява на антисемитизъм в Пловдив

Пловдив е толерантен и безопасен град. Това е необичаен акт и ние сме в постоянна координация с полицейските сили

Антисемитски обиди и свастика бяха изрисувани със спрей върху синагога в събота в град Пловдив, България, пишат еврейските медии. Полицията в Пловдив разследва инцидента.

"Този ​​скандален инцидент няма да ни разубеди", казва равин Менди Менделсон, градският пратеник на Хабад, пред еврейския всекидневник "Израел Хайом". "Пловдив е толерантен и безопасен град. Това е необичаен акт и ние сме в постоянна координация с полицейските сили", съобщава The Times of Israel.

Още в неделя организацията на евреите в България "Шалом" публикува позиция в социалните медии.

"Проява на антисемитизъм в Пловдив. За пореден път беше извършен акт на омраза този път в Пловдив. В края на Шабат вратите на пловдивската синагога „Цион“ бяха надраскани с антисемитски и нацистки символи и обиди. Ръководството на ОЕБ „Шалом“ и ръководството на местната общност в града, информираха властите и изразяваме надежда те да предприемат всички необходими действия за разкриване на извършителите и подвеждането им под отговорност. "За пореден път сме свидетели как постепенно антисемитската риторика и стереотипи се трансформират в действия, породени от омраза. Тези актове не са проблем само на еврейската общност, а на цялото българско общество. Ние можем да изчистим надписите, но заедно трябва да изчистим омразата от самите нас", каза по повод инцидента председателят на ОЕБ „Шалом“ д-р Алина Леви.

Още от (България)

Най-четени

Мнения