Нацистки символи на българска синагога разбуниха духовете в Израел

Пловдив е толерантен и безопасен град. Това е необичаен акт и ние сме в постоянна координация с полицейските сили

Антисемитски обиди и свастика бяха изрисувани със спрей върху синагога в събота в град Пловдив, България, пишат еврейските медии. Полицията в Пловдив разследва инцидента.

"Този ​​скандален инцидент няма да ни разубеди", казва равин Менди Менделсон, градският пратеник на Хабад, пред еврейския всекидневник "Израел Хайом". "Пловдив е толерантен и безопасен град. Това е необичаен акт и ние сме в постоянна координация с полицейските сили", съобщава The Times of Israel.

🇧🇬 — ANTISEMITISM: This morning in Bulgaria, antisemitic graffiti including slurs and swastikas was sprayed on the gate of the community synagogue in the city of Plovdiv, and local police opened an investigation into the incident pic.twitter.com/rogtuyfANO — Belaaz News (@TheBelaaz) January 20, 2026

Още в неделя организацията на евреите в България "Шалом" публикува позиция в социалните медии.



"Проява на антисемитизъм в Пловдив. За пореден път беше извършен акт на омраза този път в Пловдив. В края на Шабат вратите на пловдивската синагога „Цион“ бяха надраскани с антисемитски и нацистки символи и обиди. Ръководството на ОЕБ „Шалом“ и ръководството на местната общност в града, информираха властите и изразяваме надежда те да предприемат всички необходими действия за разкриване на извършителите и подвеждането им под отговорност. "За пореден път сме свидетели как постепенно антисемитската риторика и стереотипи се трансформират в действия, породени от омраза. Тези актове не са проблем само на еврейската общност, а на цялото българско общество. Ние можем да изчистим надписите, но заедно трябва да изчистим омразата от самите нас", каза по повод инцидента председателят на ОЕБ „Шалом“ д-р Алина Леви.